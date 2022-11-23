В Эстонии в рамках санкций ЕС заморозили российские активы на десятки миллионов евро
В рамках санкций ЕС Эстония заморозила активы россиян на десятки миллионов евро и вместе с ЕС рассматривает возможность их использования в пользу Украины
Об этом сообщает издание ERR .
Отмечают, что более 90% замороженных активов связано с российскими олигархами Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором. Первый владеет компанией Eurochem в Силламяэ, а второй - владелец компании DBT в городе Мууга. С ними также связан ряд других компаний.
Руководитель международных финансовых санкций и предотвращение финансирования терроризма Управление финансовой разведки Эстонии Лаура Аус отметила, что в настоящее время почти невозможно подсчитать точную стоимость замороженных активов. Так, средства, замороженные в финансовых учреждениях и на банковских счетах, составляют около 11,7 млн евро, а средства на замороженных авансовых счетах Налоговой и таможенной службы - около 8,4 млн. евро.
Аус отмечает, что сумма постоянно меняется. Это связано с тем, что компании могут использовать замороженные средства для оплаты безопасного хранения запрещенных активов, таких как химикаты.
Для обеспечения выполнения санкции провели в общей сложности более 35 тыс. инспекций. В ходе них было выявлено более 1300 правонарушений. Самым распространенным из них является такое, когда человек выезжает в Россию и не знает или делает вид, что не знает, о запрете вывоза евробанкнот в РФ согласно решению Еврокомиссии.
Также отмечают, что идет обсуждение вопроса об использовании замороженных российских активов во благо Украины. Впрочем, Эстония отмечает, что будет делать это только синхронизировано с ЕС и международным сообществом.
- 10 ноября в Великобритании заморозили активы российских олигархов на сумму 20,5 млрд. долларов.
- 20 ноября в Польше и Финляндии было предложено конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины.
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