Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление заместителя гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева.

"На самом деле решение ускорить строительство было принято уже в прошлом году. Мы скорректировали свои планы, и благодаря этому наземная часть границы будет построена на год раньше, чем первоначально планировалось", - заявил он.

По его словам, из 130 километров наземной границы с Российской Федерацией сейчас полностью обустроено 23,5. Поэтому полностью завершить работы рассчитывают завершить к 2025 году. События в России побуждают Эстонию ускорить работу по укреплению восточной границы.

"Сейчас идут работы на втором, 35-километровом участке. Уже готовы подъездные пути, сейчас строители занимаются возведением насыпей и прокладкой техносетей", - заявил Беличев.

30 сентября министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил , что страна никогда не признает псевдореферендумы, которые проводит Россия на временно оккупированных территориях Украины.

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