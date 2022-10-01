В Эстонии ускоряют работы по укреплению восточной границы из-за событий в России
В Эстонии ускоряются работы по укреплению восточной границы, строительство заграждений на юго-восточном участке удастся завершить уже через два года
Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление заместителя гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева.
"На самом деле решение ускорить строительство было принято уже в прошлом году. Мы скорректировали свои планы, и благодаря этому наземная часть границы будет построена на год раньше, чем первоначально планировалось", - заявил он.
По его словам, из 130 километров наземной границы с Российской Федерацией сейчас полностью обустроено 23,5. Поэтому полностью завершить работы рассчитывают завершить к 2025 году. События в России побуждают Эстонию ускорить работу по укреплению восточной границы.
"Сейчас идут работы на втором, 35-километровом участке. Уже готовы подъездные пути, сейчас строители занимаются возведением насыпей и прокладкой техносетей", - заявил Беличев.
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