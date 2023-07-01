В Эстонии школы, где учителя не владеют государственным языком, будут штрафовать на 10 тысяч евро
В Эстонии увеличат штрафы для учебных заведений, где учителя не соблюдают языковое законодательство и не владеют государственным языком, а также усилится надзор по соблюдению этих требований
Об этом пишет ERR.
Начиная с 1 августа 2023 года, санкции для школ, где учителя не владеют эстонским языком, увеличатся в 15 раз, и они могут достигать 9 600 евро в случае систематических нарушений вместо предыдущего максимума 640 евро.
"Это должно повлиять и сработать. Мы уже видели, что предписания, объявленные физическим лицам, не принесли результата. А этот новый штраф распространяется на юридических лиц", - отметил координатор перехода на образование на эстонском языке в Минобразования Ингар Дуболазов.
Также Языковой департамент Эстонии приступит к проверке уровня владения языком учителями путем посещения их уроков.
По мнению мэра Нарвы Катри Райк, увеличение размера штрафов является важным сигналом для городских чиновников, многие из которых не понимают важность образования на эстонском языке.
По оценкам языкового департамента, в Эстонии недостаточный уровень знания эстонского языка имеют около 2500 учителей.
"Любой язык, владение им, прежде всего, является практикой, опытом и навыком. И, к сожалению, мы должны констатировать, что здесь, в Ида-Вирумаа, в Кохтла-Ярве, в частности, вне рабочего места использование языка ограничивается", - отметила одна из директоров эстонской школы.
- Парламент Эстонии принял закон, разрешающий двум совершеннолетним лицам заключать брак независимо от их пола. Закон вступает в силу с 1 января следующего года.
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