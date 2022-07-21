В Эстонии продлили контракт для размещения украинских беженцев на борту круизного парома

Об этом пишет ERR.

"В нынешних обстоятельствах продление контракта с Tallink является лучшим путем вперед", - сказала Керсти Каск, исполняющий обязанности руководителя кризисной поддержки в Совете социального страхования.

По ее словам, проживание на корабле является лишь временным решением и цель, чтобы человек быстро нашел работу и квартиру для аренды. Издание сообщает, что нынешний рынок аренды не способствует переселению украинских беженцев из войны из государственного временного жилья.

"С приближением осени на рынке аренды есть высокая конкуренция среди местных жителей, работодателей и студентов, и цены резко выросли. Все эти факторы вместе усложняют поиск соответствующего жилья для беженцев, несмотря на количество доступных субсидий. Кроме того, многие владельцы имеют неоправданное недоверие к арендаторам-беженцам", - объяснила Каск.

Украинских беженцев разместили на круизном пароме в апреле. Сейчас там проживает более 1906 человек, в том числе 591 ребенок.

По состоянию на 18 июля государство потратило 21 миллион евро на временное размещение беженцев войны, разместив более 16 тысяч человек.

ERR пишет, что сейчас уменьшилось количество украинских беженцев, въезжающих в Эстонию, а более половины находившихся во временном доме нашли постоянное жилье.

По состоянию на 30 июня количество украинских беженцев, находящихся в пунктах проживания в Эстонии, с марта сократилось почти вдвое.

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