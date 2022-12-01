В Эстонии предупредили потребителей о возможных отключениях электроэнергии

Об этом сообщает премьер-министр Эстонии Кая Каллас, цитирует ERR.EE.

Она отметила, что в стране наблюдается дефицит электроэнергии. Одной из его причин является отключение от российской сети.

Еще одной причиной Каллас назвала то, что в Швеции и Финляндии не работают несколько важных реакторов. Эстонская же электростанция в Аувере снова сломалась.

"Проблема Эстонии состоит в том, что мы все еще потребляем столько энергии, будто у нас нет этих проблем", - отметила Каллас.

Премьер пояснила: эстонцам необходимо снижать потребление в пиковые часы, в частности с 07:00 до 09:00 или с 16:00 до 19:00. По ее словам, даже двухпроцентное сокращение потребления электроэнергии в час пик поможет значительно снизить риск отключений электроэнергии.

"Если мы этого не сделаем, то можем быть вынуждены сделать региональные отключения электроэнергии на несколько часов", - подчеркнула Каллас.

23 ноября массовые отключения электропотребления были зафиксированы в Молдове после массированного ракетного обстрела энергосистемы Украины Россией.