В Эстонии предлагают разрешить управлять танками и боевыми машинами с водительским удостоверением категории B
Министр обороны Эстонии направил на утверждение проект, снижающий требования к управлению танком и боевой машиной до уровня права управления легковым автомобилем
Об этом пишет издание err.ee.
Проект документа предусматривает предоставление права управления танками и боевыми машинами военнослужащему, достигшему 18 лет и имеющему право управлять автотранспортным средством категории В.
В пояснительном письме к проекту указано, что танкам и боевой машине разрешается двигаться со скоростью до 50 км/ч, что снижает риск для участников дорожного движения.
Когда документ вступит в силу, военнослужащим Эстонии не нужно будет проходить обучение по правилам вождения транспортных средств категорий C или D. Военнослужащих будут сразу отправлять на курсы, проводимые силами обороны Эстонии, что экономит в среднем шесть месяцев обучения.
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