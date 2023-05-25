В Эстонии предлагают разрешить управлять танками и боевыми машинами с водительским удостоверением категории B

Об этом пишет издание err.ee.

Проект документа предусматривает предоставление права управления танками и боевыми машинами военнослужащему, достигшему 18 лет и имеющему право управлять автотранспортным средством категории В.

В пояснительном письме к проекту указано, что танкам и боевой машине разрешается двигаться со скоростью до 50 км/ч, что снижает риск для участников дорожного движения.

Когда документ вступит в силу, военнослужащим Эстонии не нужно будет проходить обучение по правилам вождения транспортных средств категорий C или D. Военнослужащих будут сразу отправлять на курсы, проводимые силами обороны Эстонии, что экономит в среднем шесть месяцев обучения.