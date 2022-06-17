В Эстонии построили 23-километровый барьер на границе с РФ

Об этом пишет ERR.

Издание сообщает, что строительство началось в мае 2020 года, планировали завершить к 2023 году, но справились на год раньше.

В департаменте полиции и пограничной охраны предусматривали на строительство до 20 миллионов евро, но окончательная цена была почти на 1 миллион евро дешевле.

Строительство второго участка границы продолжается. Также сейчас закупают оборудование для мониторинга первого пограничного участка.

10 июня МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии Владимира Липаева в связи с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина, проведшего параллели между эпохой царя Петра I и современной Россией, и упомянул об эстонской Нарве.

15 июня Эстония, Латвия и Литва призвали к наращиванию боеспособных сил НАТО в своем регионе.

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