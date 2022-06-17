В Эстонии построили 23-километровый барьер на границе с РФ
В Эстонии строители завершили обустройство первого участка запланированной стены на границе с Россией. Протяженность этой части составляет 23,5 км
Об этом пишет ERR.
Издание сообщает, что строительство началось в мае 2020 года, планировали завершить к 2023 году, но справились на год раньше.
В департаменте полиции и пограничной охраны предусматривали на строительство до 20 миллионов евро, но окончательная цена была почти на 1 миллион евро дешевле.
Строительство второго участка границы продолжается. Также сейчас закупают оборудование для мониторинга первого пограничного участка.
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