Об этом в интервью ERR рассказала глава службы инфосообщества TTJA Хелен Рохтла.

Отмечается, что информацию будут проверять на правдивость, сбалансированность и беспристрастность, поскольку "она не должна служить очевидным интересам той или иной стороны" и распространять повестку определенной политической силы или государства.

"Не планируется запрещать чьи-то мнения в новостных передачах. Просто важно, чтобы была возможность высказать противоположную точку зрения", – подчеркнула Рохтла.

Она отметила, что речь идет о проверке только информационных программ, однако в дальнейшем требование можно было бы распространить и на другие передачи в Эстонии.

Сейчас решается уместность включения такой идеи в закон о медиауслугах, продолжаются обсуждения возможных механизмов контроля и последствий в случае его нарушения.

Рохтла рассказала, что в Эстонии существует контроль за выдачей лицензии для провайдеров созданных в стране медиауслуг, однако иностранные каналы, которые хотят быть доступными для эстонских потребителей, не контролируются со стороны государственных органов.

"Фактически, вещатель канала обязан проверить, например, нет ли связи с санкциями ЕС или ООН. И если таковые имеются, сотрудничество с каналом должно быть немедленно прекращено", - подчеркнула Рохтла.

Она отметила, что ограничение деятельности СМИ должно быть обоснованным и "ни в коем случае это не должно делаться легкомысленно".