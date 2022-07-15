В Эстонии планируют приостановить действие разрешений на оружие для россиян и белорусов
Новое правительство Эстонии в рамках условий коалиционного соглашения намерено признать разрешения на ношение оружия недействительными для россиян и белорусов
Об этом информирует Европейская Правда со ссылкой на Postimees.
Согласно опубликованному коалиционному соглашению от 15 июля, разрешения на оружие граждан России и Беларуси будут признаны недействительными, а их последующая выдача – прекращена.
Как передает Европейская Правда, в начале весны фракции "Отечество" и Консервативной народной партии (EKRE) представили законопроект того же содержания, в котором приостановка действия лицензий на оружие обосновывалась угрозой безопасности Эстонии.
К позиции политиков присоединились Эстонский союз владельцев оружия и Ассоциация офицеров в отставке.
Тогда вице-канцлер по внутренней безопасности, правоохранительной деятельности и миграционной политике эстонского министерства внутренних дел Вейко Коммусаар отметил, что приостановка действия лицензий на оружие будет оцениваться в индивидуальном порядке, как это было раньше. Он также ссылался на демократические устои страны.
В то же время, пункт о разрешении на оружие для граждан Российской Федерации и Беларуси включен в действующее коалиционное соглашение между Партией реформ, "Отечеством" и Социал-демократической партией.
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