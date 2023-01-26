В Эстонии объявили внеплановые военные учения

Об этом сообщили в Postimees.

Отмечается, что правительство Эстонии объявило о дополнительных военных учебных сборах "Шип", на которые будут приглашены 830 членов Кайтселийта (Сил обороны), входящих в состав частей территориальной обороны.

Соответствующие меры предприняли, чтобы проверить боеготовность обороны страны. Во время учений оценивают работоспособность цепочки управления от принятия решения правительством и до сбора резервистов сил быстрого реагирования.

Для 622 эстонских военнослужащих учения будут продолжаться с 26 по 29 января включительно, еще 36 бойцов будут проходить их с 26 января по 23 февраля включительно в гибком формате организации собрания.

Во время учений резервистам разрешат покидать место службы с обязательством вернуться назад в течение установленного срока.

Отмечается, что модель государственной обороны Эстонии опирается на вооруженный резерв. Как отмечается, Силы обороны Эстонии регулярно проводят не только сборы для проверки, но и большие и малые учения с длительным периодом сообщения (120 дней).

23 января СМИ сообщили, что США и Израиль начали крупнейшие в истории совместные военные учения на фоне угрозы Ирану. Руководит ими Центральное командование США, к ним привлечены около 6 500 американских военнослужащих и более 1 100 израильских. Учения будут продолжаться на фоне напряженных отношений между США и Ираном.

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