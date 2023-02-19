В Эстонии обучается около 8,5 тыс. украинских школьников
Школы и детские сады Эстонии хорошо справляются с дополнительной нагрузкой, обусловленной прибытием украинских беженцев, но нехватка учителей и опорных специалистов ограничивает возможности обучения для украинских детей
Об этом сообщило издание ERR со ссылкой на отчет "Украинские дети в образовании Эстонии" Центра мониторинга.
"Больше всего детей украинских беженцев прибыло в те самоуправления, у которых количество учеников на одного учителя по-прежнему было самым высоким, что еще больше обострило проблему нехватки учителей и переполненности школ. Для учителей основными проблемами являются языковой барьер и преподавание в двуязычных классах, большие отличия в эстонской и украинской учебных программах и оказание помощи отстающим украинским ученикам", - прокомментировала выводы отчета эксперт Центра мониторинга Энели Киндсико.
В частности, добавляется, что нагрузку эстонских учителей облегчают украинские педагоги и волонтеры среди военных беженцев, которые помогают переводить учебные материалы, проводить уроки или выступают в роли опорных лиц учеников. К работе учителями приступили 104 беженца.
Отмечается, что по состоянию на середину февраля, в образовательных учреждениях Эстонии было зарегистрировано 8463 украинских ребенка, что составляет в среднем 3% от общего количества учеников Эстонии.
Больше украинских учеников в Харьюском уезде, где дети беженцев составляют 4%. Почти половина или 45,5% украинских детей учатся в Таллинне. За Таллинном следуют Тарту (9,9%) и Пярну (4,5%).
На эстонском языке учатся 63% украинских детей. "Однако следует уточнить, что даже если дети учатся в школах с эстонским языком обучения, их образование в равной мере в какой-то степени может быть на русском или украинском языке, и значительная часть учащихся учится методом языкового погружения", - отметил Киндсико.
Самая высокая доля украинских детей, обучающихся на русском или английском языке, в Ида-Вирусском и Харьюском уездах. В Харьюмаа на русском языке обучается 33% прибывших в уезд детей, в Ида-Вирусском уезде этот показатель составляет 52%.
- 14 декабря первая леди Украины Елена Зеленская, министр образования Франции Пап Ндиайе и первая леди Франции Брижит Макрон посетили украинских детей , которые учатся в одной из французских школ.
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