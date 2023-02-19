В Эстонии обучается около 8,5 тыс. украинских школьников

Об этом сообщило издание ERR со ссылкой на отчет "Украинские дети в образовании Эстонии" Центра мониторинга.

"Больше всего детей украинских беженцев прибыло в те самоуправления, у которых количество учеников на одного учителя по-прежнему было самым высоким, что еще больше обострило проблему нехватки учителей и переполненности школ. Для учителей основными проблемами являются языковой барьер и преподавание в двуязычных классах, большие отличия в эстонской и украинской учебных программах и оказание помощи отстающим украинским ученикам", - прокомментировала выводы отчета эксперт Центра мониторинга Энели Киндсико.

В частности, добавляется, что нагрузку эстонских учителей облегчают украинские педагоги и волонтеры среди военных беженцев, которые помогают переводить учебные материалы, проводить уроки или выступают в роли опорных лиц учеников. К работе учителями приступили 104 беженца.

Отмечается, что по состоянию на середину февраля, в образовательных учреждениях Эстонии было зарегистрировано 8463 украинских ребенка, что составляет в среднем 3% от общего количества учеников Эстонии.

Больше украинских учеников в Харьюском уезде, где дети беженцев составляют 4%. Почти половина или 45,5% украинских детей учатся в Таллинне. За Таллинном следуют Тарту (9,9%) и Пярну (4,5%).

На эстонском языке учатся 63% украинских детей. "Однако следует уточнить, что даже если дети учатся в школах с эстонским языком обучения, их образование в равной мере в какой-то степени может быть на русском или украинском языке, и значительная часть учащихся учится методом языкового погружения", - отметил Киндсико.

Самая высокая доля украинских детей, обучающихся на русском или английском языке, в Ида-Вирусском и Харьюском уездах. В Харьюмаа на русском языке обучается 33% прибывших в уезд детей, в Ида-Вирусском уезде этот показатель составляет 52%.