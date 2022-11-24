В Эстонии намерены снести 244 советских монумента. 56 из них уже убрали

Как сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR, из 244 рекомендованных к сносу памятников 56 уже убрали.

Еще 74 советских памятника признали нейтральными. Что касается еще четырех памятников, говорится в материалах рабочей группы, необходимы дополнительные обсуждения.

Участники рабочей группы рекомендовали сохранить несколько советских памятников, например мемориал Тахумарди на острове Сааремаа и расположенную рядом братскую могилу.

В рабочей группе сообщили, что из 322 исследованных объектов 213 – это сочетание военных захоронений и памятников, а 96 – мемориалы.

Напомним, в августе власти Эстонии убрали из пограничного города Нарва советский памятник — танк Т-34, установленный к 25-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Против переноса Т-34 выступали некоторые жители и мэр Нарвы.

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