В Эстонии намерены снести 244 советских монумента. 56 из них уже убрали
Рабочая группа по советским памятникам при государственной канцелярии Эстонии рекомендовала снести или заменить 244 из 322 монументов на территории страны.
Как сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR, из 244 рекомендованных к сносу памятников 56 уже убрали.
Еще 74 советских памятника признали нейтральными. Что касается еще четырех памятников, говорится в материалах рабочей группы, необходимы дополнительные обсуждения.
Участники рабочей группы рекомендовали сохранить несколько советских памятников, например мемориал Тахумарди на острове Сааремаа и расположенную рядом братскую могилу.
В рабочей группе сообщили, что из 322 исследованных объектов 213 – это сочетание военных захоронений и памятников, а 96 – мемориалы.
- Напомним, в августе власти Эстонии убрали из пограничного города Нарва советский памятник — танк Т-34, установленный к 25-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Против переноса Т-34 выступали некоторые жители и мэр Нарвы.
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