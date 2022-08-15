В Эстонии на стендах при въезде в Нарву неизвестные нарисовали символы российской агрессии

Об этом сообщило издание Postimees.

Как говорится в сообщении, в выходные на въезде в город Нарва-Йиесуу на нескольких стендах появился символ российской агрессии – буква Z.

Член правления Нарвского общества защиты древности Сергей Цветков в воскресенье, 14 августа, обнаружил, что неизвестные нарисовали заглавные буквы Z на двух стендах на въезде в город Нарва-Иессуу.

"У стенда уже стояла полицейская машина и сотрудники фиксировали нарушения. Однако никаких действий не было, знаки агитации за "русский мир" оставались до позднего вечера и не исключено, что и сейчас эти буквы – символ агрессии России – по-прежнему украшают въезд в город, подчеркивая, что якобы по мнению многих местных жителей, Нарва и Нарва-Йиесуу – не Эстония", – сообщил Цветков.

По информации Postimees, мэр Нарвы-Йесуу Максим Ильин отметил, что буквы Z также появились вчера на автобусных остановках.

"В течение вчерашнего дня их убрали оттуда. Остальными, еще оставшимися, мы занимаемся", - сказал Ильин.

Предварительно премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны перестать выдавать гражданам РФ туристические визы. А позже премьер Финляндии Санна Марин поддержала ограничение выдачи россиянам виз в Европу и заявила, что ожидает, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

11 августа правительство Эстонии заявило, что через неделю закроет въезд россиянам с шенгенскими визами.

Съемочную группу "Известий" сняли с поезда, следующего из Нарвы в Таллинн, и задержали в Эстонии.

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