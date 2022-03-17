В Эстонии на благотворительном концерте собрали более 700 тысяч евро для Украины

Об этом сообщило посольство Эстонии в Украине.



"Более 700 тыс. евро было собрано во время благотворительного концерта "Слава Украине", организованного эстонскими музыкантами и волонтерами в Таллинне", - говорится в сообщении.



"Мы разделяем боль тысяч убитых и миллионов уехавших", - сказал президент Эстонии Алар Карис.



Собранные пожертвования будут направлены на покупку автомобилей скорой помощи и микроавтобусов, оснащение необходимыми вещами и немедленного отправления в города, где эта помощь срочно нужна.