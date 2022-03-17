Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Мир В Эстонии на благотворительном концерте собрали более 700 тысяч евро для Украины

В Эстонии на благотворительном концерте собрали более 700 тысяч евро для Украины

17 мартa, 2022 четверг
16:07
Мир

На благотворительном концерте в Таллинне собрали более 700 тысяч евро для помощи Украине

Об этом сообщило посольство Эстонии в Украине.

"Более 700 тыс. евро было собрано во время благотворительного концерта "Слава Украине", организованного эстонскими музыкантами и волонтерами в Таллинне", - говорится в сообщении.

"Мы разделяем боль тысяч убитых и миллионов уехавших", - сказал президент Эстонии Алар Карис.

Собранные пожертвования будут направлены на покупку автомобилей скорой помощи и микроавтобусов, оснащение необходимыми вещами и немедленного отправления в города, где эта помощь срочно нужна.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Эстония
Читайте также:
Енс Столтенберг
16 мартa, 2022 среда
Члены НАТО единогласно выступили против закрытия неба над Украиной, – Столтенберг. Видео
17 мартa, 2022 четверг
Россияне нанесли ракетный удар по трем кораблям в Черном море
байден
16 мартa, 2022 среда
Байден: США предоставит 600 противовоздушных систем и вертолеты для защиты воздушного пространства Украины
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.05
  • EUR
    Покупка 32.44
    Продажа 33.35
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
17 мартa
17:27
Жительнице Николаева, пытавшейся вывезти мужчину за границу в бейби-боксе, сообщили о подозрении
17:23
Президент Косово призывает Вашингтон помочь ее стране присоединиться к НАТО
17:15
Ущерб от оккупационных разрушений в Украине достиг уже $62,6 млрд, - Kиевская школа экономики
16:59
Крупнейший в мире ювелирный ритейлер Signet Jewelers прекратил сотрудничество с российскими компаниями
16:58
Условия мирного соглашения между Украиной и РФ могут подготовить в течение полутора недель, - Подоляк
16:50
Во Франции подготовили около 60 тыс. предложений для размещения беженцев из Украины
16:48
UnionPay
Нацбанк призвал китайские платежные системы прекратить сотрудничество с Россией
16:44
Глава МИД Турции встретился с Кулебой во Львове и пообещал продолжить усилия по прекращению войны в Украине
16:34
Обманывал граждан, пытавшихся уехать из Украины: Киберполиция разоблачила мошенника на "продаже" перехода через границу за 1500 грн
16:32
Оккупанты обстреляли Мерефу в Харьковской области: погиб 21 человек, 25 ранены
16:30
В Черниговской области украинское войско разбило группу оккупантов, захвачена ракетная система "Ураган"
16:21
Под Киевом ВСУ подвели российский вертолет КА-52
16:20
Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Роскосмосом
16:09
Под прикрытием зеленых коридоров оккупанты перегруппировывают войска, - Нацполиция
16:00
Starlink для доступа к интернету от SpaceX стало самым скачиваемым в Украине
15:44
Оккупанты уже украли украинскую воду на почти 620 миллионов гривен, – Госэкоинспекция
15:36
В россии заявили, что пока спаслись от дефолта и сделали операцию по выплате части госдолга
15:33
Нобелевский комитет просят продолжить процедуру выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира и внести туда Зеленского и народ Украины
15:26
Байден и Си Цзиньпин 18 марта обсудят войну в Украине
15:25
В Днепропетровской области ПВО сбили две российские ракеты
15:23
сирена
В Сумской области изменили сроки комендантского часа, - глава ОВА
15:09
В городах под Киевом россияне систематически насилуют и убивают местных, - Арестович
15:06
Шольц исключил вмешательство НАТО в войну против РФ, но пообещал Украине поддержку
14:51
По Чернигову ударили из артиллерии, среди жертв - гражданин США
14:48
США передадут Украине 100 беспилотников-камикадзе Switchblade
14:46
Королевская семья Бельгии решила принять украинских беженцев
14:32
Боевики пытают и грабят местное население в оккупированных населенных пунктах
14:31
PR
Эксплуатационные факторы износа шин автомобиля
14:30
Алексей Арестович
Армия РФ имеет ресурсы на 2 недели активных боев, - Арестович
14:14
В Николаевской области над жилыми домами сбили крылатую ракету, – глава ОВА
14:13
РФ не сможет обеспечить Крым электричеством от Запорожской АЭС, - глава Укрэнерго
14:04
Sky Sabre
Великобритания размещает в Польше ПВО Sky Sabre для укрепления восточного фланга НАТО
14:02
В Чернигове из-под завалов разрушенного российскими обстрелами общежития извлекли тела двух взрослых и троих детей
13:51
МКИП призвало украинцев не распространять информацию о перемещении объектов культурного наследия
13:49
газ
Польша собирается с 2023 года отказаться от газа из РФ
13:47
Война в Украине замедлит рост мировой экономики и разгонит инфляцию, – ОЭСР
13:44
Котлы для гражданских, препятствование эвакуации, дестабилизация общества, вязкие бои на фронте, - Подоляк о тактике оккупантов
13:39
Украина запросила у Японии высококачественные спутниковые снимки для отслеживания российских войск
13:30
Даниил Гетманцев
Гетманцев предлагает изымать имущество дельцов, завышающих цены на жилье и транспорт
13:29
Nestle продолжает работать в РФ, - Шмыгаль
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV