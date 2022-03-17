В Эстонии на благотворительном концерте собрали более 700 тысяч евро для Украины
На благотворительном концерте в Таллинне собрали более 700 тысяч евро для помощи Украине
Об этом сообщило посольство Эстонии в Украине.
"Более 700 тыс. евро было собрано во время благотворительного концерта "Слава Украине", организованного эстонскими музыкантами и волонтерами в Таллинне", - говорится в сообщении.
"Мы разделяем боль тысяч убитых и миллионов уехавших", - сказал президент Эстонии Алар Карис.
Собранные пожертвования будут направлены на покупку автомобилей скорой помощи и микроавтобусов, оснащение необходимыми вещами и немедленного отправления в города, где эта помощь срочно нужна.
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