В Эстонии мужчина забрасывал яйцами посольство РФ. Его задержала полиция

Об этом информирует Postimes .

Отмечают, что в ночь на 30 июля мужчина 1977 года забросал яйцами стену российского посольства в Таллинне. Он сделал это на виду у полицейских.

Правоохранители задержали мужчину на месте. Против него возбудили уголовное дело. Другие подробности пока не разглашаются.