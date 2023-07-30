В Эстонии мужчина забрасывал яйцами посольство РФ. Его задержала полиция
В столице Эстонии Таллинне задержали мужчину, который ночью забросал посольство Российской Федерации яйцами
Об этом информирует Postimes .
Отмечают, что в ночь на 30 июля мужчина 1977 года забросал яйцами стену российского посольства в Таллинне. Он сделал это на виду у полицейских.
Правоохранители задержали мужчину на месте. Против него возбудили уголовное дело. Другие подробности пока не разглашаются.
- 17 июня правительство Эстонии первым в Европе одобрило принципы использования замороженных в стране российских активов для поддержки Украины.
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