В Эстонии мужчина вытер ноги о флаг Украины, суд наказал его общественными работами

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

По материалам следствия, 16 августа Ханнинен осквернил государственный флаг Украины, наступив на него и вытерев ноги. По мнению суда, вина мужчины полностью доказана, поскольку на видео, предоставленном как доказательство, хорошо видно его действия и при этом слышно, что он относится к флагу как к символу Украины - мужчина утверждает, что чувствует себя довольным, когда флаг "тех" людей у него под ногами.

В досудебном производстве Ханнинен не признал вину, поскольку, по его словам, это был не флаг Украины, а просто кусок ткани, напоминающий государственный флаг. Однако на момент рассмотрения дела в суде он изменил свою позицию, признал себя виновным и заявил, что сожалеет о содеянном.

Суд наказал Ханнинена тремя месяцами тюремного заключения, которое было сокращено на основании положений упрощенного производства. В то же время, поскольку преступление было совершено во время испытательного срока, к наказанию добавили неотбытые сроки в год и три месяца лишения свободы. Суммарное наказание в размере одного года и пяти месяцев лишения свободы заменили на 510 часов общественных работ, которые мужчина должен отработать в течение двух лет.

Осужденный также должен выплатить в общей сложности 490,50 евро в качестве процессуальных расходов.

Ранее, в июле, эстонский суд отправил за решетку троих мужчин за поддержку российской агрессии в Украине.

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