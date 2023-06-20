В Эстонии легализовали однополые браки

Об этом сообщает ERR.

За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 55 членов парламента, 34 же высказались против.

Отмечается, что соответствующий закон предусматривает изменение содержания института брака, забирая пункт о разнополых сношениях. Кроме брака, совершеннолетние лица также могут заключить договор о совместном проживании как альтернативу.

Теперь однополые супружеские пары также могут усыновлять детей. Однополые супруги могут усыновить ребенка одного из супругов с согласия второго биологического отца/матери. Закон сохраняет принцип, согласно которому права и обязанности по отношению к ребенку прежде всего принадлежат его биологическим родителям.

После голосования во вторник Эстония станет второй после Словении страной Восточной Европы и первой из стран Балтии, где однополые пары могут заключать браки. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.