В Эстонии легализовали однополые браки
Парламент Эстонии принял закон, разрешающий двум совершеннолетним лицам заключать брак независимо от их пола. Закон вступает в силу с 1 января следующего года
Об этом сообщает ERR.
За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 55 членов парламента, 34 же высказались против.
Отмечается, что соответствующий закон предусматривает изменение содержания института брака, забирая пункт о разнополых сношениях. Кроме брака, совершеннолетние лица также могут заключить договор о совместном проживании как альтернативу.
Теперь однополые супружеские пары также могут усыновлять детей. Однополые супруги могут усыновить ребенка одного из супругов с согласия второго биологического отца/матери. Закон сохраняет принцип, согласно которому права и обязанности по отношению к ребенку прежде всего принадлежат его биологическим родителям.
После голосования во вторник Эстония станет второй после Словении страной Восточной Европы и первой из стран Балтии, где однополые пары могут заключать браки. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.
- В октябре 2022 г. Словения стала первой из посткоммунистических стран, где легализовали однополые браки и позволили однополым парам усыновлять детей.
- Летом в Украине была создана петиция с просьбой легализовать однополые браки. Президент Зеленский отреагировал на нее словами о том, что согласно Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины. Конституцию нельзя изменять во время военного положения. Однако правительство готовило варианты документов о легализации в Украине регистрируемого гражданского партнерства.
- Также в мае 2023 года Зеленский заявил, что Украина выбрала движение навстречу европейским стандартам, в основе которых, среди прочего, – права человека. Власть работает над легализацией гражданских партнерств.
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