В Эстонии изобрели назальный спрей для защиты от коронавируса

Об этом сообщает Postimees .

Изобретатели утверждают, что лабораторные исследования спрея с антителами к коронавируса, разработанного в сотрудничестве с эстонскими компаниями и университетами, доказали его эффективность в блокировании всех штаммов COVID-19 включая "Дельту".

"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения вируса и активно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкое распространение", - сказал научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав.

Департаментом здоровья Эстонии уже разрешил и продавать сперму BioBlock

В октябре 2020 года сообщалось, что ученые из Гонконгского университета завершили работу над специальным носовым спреем , содержащим вакцину одновременно от обычного гриппа и COVID-19: в следующем месяце начнутся его испытания на людях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb