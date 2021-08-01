В Эстонии изобрели назальный спрей для защиты от коронавируса
Эстонские изобретатели заявили, что разработали назальный спрей, который защищает от всех штаммов COVID-19
Об этом сообщает Postimees .
Изобретатели утверждают, что лабораторные исследования спрея с антителами к коронавируса, разработанного в сотрудничестве с эстонскими компаниями и университетами, доказали его эффективность в блокировании всех штаммов COVID-19 включая "Дельту".
"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения вируса и активно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкое распространение", - сказал научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав.
Департаментом здоровья Эстонии уже разрешил и продавать сперму BioBlock
- В октябре 2020 года сообщалось, что ученые из Гонконгского университета завершили работу над специальным носовым спреем , содержащим вакцину одновременно от обычного гриппа и COVID-19: в следующем месяце начнутся его испытания на людях.
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