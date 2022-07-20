В Эстонии доля добровольцев среди призывников выросла до 63%

Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что доля добровольцев в 2019 году составила 29%. Сейчас же этот показатель достигает 63% всех военнослужащих.

"Происходящее в мире коснулось всех. Об этом говорит и большая часть добровольцев среди призывников летнего призыва - почти две трети. Сильное желание молодежи участвовать в обеспечении безопасности и защиты независимости своей страны видно невооруженным взглядом. Ценю их рвение и готовность" , – заявил командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

Кроме того, он отметил, что увеличение числа добровольцев также говорит о хорошей работе офицеров, унтер-офицеров и чиновников при организации срочной службы.

"До этого мы инвестировали в развитие возможностей занятий спортом и проведение свободного времени. Мы видим оценку обществом всей нашей системой подготовки вооруженного резерва", - сказал Херем.

Часть новобранцев намерена служить в войсках специального назначения. Силы специальных операций приняли кандидатуру 14 молодых людей, включая двух девушек. Окончательный отбор кандидатов состоится в декабре.

В общей сложности 63% призывников изъявили желание пройти срочную службу добровольно. Военнослужащие июльского призыва будут служить 11 месяцев. Они могут получить подготовку командира, специалиста или водителя.

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