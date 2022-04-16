В Эстонии дети создают подсолнухи, чтобы собрать деньги для беженцев из Украины

Об этом сообщает ERR.



К акции присоединились несколько детских кружков. Цветы планируют распродать в конце месяца.



Идею придумала преподавательница искусства Тиу Рандманн-Михкла и сказала, что идея продаж "интересна", поскольку люди смогут купить искусственные цветы, но они не смогут забрать их домой. "Они сформируют инсталляцию", – сказала она.



По данным издания, на 15 апреля, в Эстонию прибыло 30 495 беженцев из Украины. Государство зарегистрировало 20 159 заявлений о предоставлении временной защиты.

Напомним, в Британии дом престарелых собрал в поддержку украинских беженцев 1000 фунтов стерлингов.