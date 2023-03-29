Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии В Эстонии чиновникам запретят использовать ТикТок на рабочих телефонах

В Эстонии чиновникам запретят использовать ТикТок на рабочих телефонах

29 мартa, 2023 среда
10:57
Технологии TikTok

Госслужащим в Эстонии будет запрещено устанавливать на рабочие телефоны приложение TikTok. Решение связано с мерами безопасности

Об этом заявил министр информационных технологий и внешней торговли Кристиан Ярван, передает ERR .

По словам чиновника, доступ к социальной сети TikTok для сотрудников государственных учреждений будет закрыт уже к концу этого месяца. Приложение автоматически удаляется из централизованной системы управления смартфонами.

При этом запрет касается только рабочих телефонов чиновников, подчеркнул Ярван.

"Если государственный служащий пользуется своим частным телефоном на работе, мы не будем вмешиваться. Прежде всего, это касается только TikTok, который будет удален с выданных государством смартфонов", - сказал министр.

  • 28 декабря на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok.
  • 24 марта государственным служащим во Франции запретили устанавливать и использовать ряд развлекательных приложений на рабочих телефонах.
  • 27 марта в США заявили , что власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok, их могут использовать в целях шпионажа.
  • 27 марта стало известно, что сотрудникам шведских вооруженных сил запретили использовать социальную сеть TikTok на своих рабочих телефонах.
Мир
Эстония
Читайте также:
Конгресc США
28 мартa, 2023 вторник
Палата представителей США проголосовала за лишение Китая статуса развивающейся страны.
27 мартa, 2023 понедельник
Через некоторое время у Сил обороны могут возникнуть проблемы с людьми, - офицер Нацгвардии Дорошенко
Генерал Марк Міллі
28 мартa, 2023 вторник
"Пентагон разработал несколько вариантов": генерал Милли пообещал, что США не допустят создания ядерного оружия Ираном
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.55
    Покупка 37.55
    Продажа 38.4
  • EUR
    Покупка 40.34
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
29 мартa
12:08
OPINION
Жажда наступления
12:03
В Черкасской области с 3 апреля сократят комендантский час
11:55
РФ засекретила часть расходов, чтобы увеличить финансирование войны, - ISW
11:47
Умер легендарный тренер по художественной гимнастике Альбина Дерюгина
11:47
В Италии намерены запретить искусственное мясо
11:44
Жители временно оккупированных территорий не могут получить даже экстренную медпомощь, - Маляр
11:43
Обновлено
Из-за непогоды в Киеве и Киевской области применены стабилизационные и аварийные отключения
11:35
Полиция разоблачила мошенников, которые в фейковых "обменах валют" похищали деньги с помощью дронов
11:34
Россияне в дальнейшем обстреливают приграничье Харьковщины: повреждены дома и детсад
11:30
Месси сделал хет-трик и пересек отметку в сто голов за сборную Аргентины
11:28
Инфографика
доллар
Курс валют в Украине на 29 марта: цены в обменниках
11:23
В Укрэнерго сообщили о значительных обесточениях потребителей в 12 областях Украины из-за непогоды
11:14
Испания передаст Украине танки Leopard после Пасхи, – El Pais
11:13
Эксклюзив
Вернуться домой после войны планирует всего 3,5 млн украинцев, - исполнительный директор UIF Денисенко
10:40
РФ уменьшила количество кораблей в Черном море, но там до сих пор есть носитель "калибров"
10:32
Задержан житель Донбасса, который искал для врага склады и базы техники ВСУ
10:29
польша граница
Польша установит камеры и датчики движения на границе с РФ
10:08
В КНР заявили, что встреча президентки Тайваня со спикером Палаты представителей США "нарушает суверенитет Китая"
10:08
OPINION
Легче всего нас разрушить вопросом: "А где вы видите войну?"
10:02
Украинские военные отбросили россиян от важного пути поставки в Бахмуте, - британская разведка
09:53
Обновлено
ВСУ под Бахмутом уничтожили вражеский бомбардировщик Су-24М
09:49
РФ наращивает медийные усилия вокруг ситуации в Бахмуте, чтобы оказывать психологическое давление, - Маляр
09:48
Враг за сутки более 30 раз обстрелял Херсонщину, есть раненый
09:26
Зеленский объяснил, почему Украине нельзя потерять Бахмут
08:58
Оккупанты в Донецкой области массово отказываются выполнять задачи командования, а ВСУ отразили 57 атак россиян, - Генштаб
08:56
Инфографика
На фото потери россиян
ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили более 172 тыс. российских военных, - Генштаб
08:41
Путин подорвал авторитет Си Цзиньпина решением о ядерном оружии в Беларуси, - Bloomberg
08:39
"Более года не было контактов". Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину, - АР
08:29
Россияне за сутки ранили пятерых мирных жителей Донбасса
08:26
OPINION
Рано радоваться переходу киевской Лавры в украинскую церковь
08:05
OPINION
Сколько стандартов НАТО введено в Украине
08:03
Обзор
В шаге от "китайского мира". Тайное оружие Запада
07:44
Гутцайт отреагировал на решение МОК разрешить федерациям допускать россиян и белорусов
07:20
Российская экономика начинает терпеть крах, – The Wall Street Journal
07:17
В Мелитополе раздались взрывы, оккупанты заявили об обстреле железнодорожного депо
06:53
Джошуа пообещал завершить карьеру в случае поражения от боксера из США
06:45
ISW: Пригожин может использовать медиа-влияние, чтобы баллотироваться в президенты
06:31
Джо Байден
Байден прокомментировал решение Путина разместить ядерное оружие в Беларуси
06:25
Отбор на Евро-2024: как выглядят турнирные таблицы всех групп после 2-го тура
06:10
Благодаря ДНК-лабораториям от США время идентификации погибших сократилось до 90 минут, – Нацполиция
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV