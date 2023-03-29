Об этом заявил министр информационных технологий и внешней торговли Кристиан Ярван, передает ERR .

По словам чиновника, доступ к социальной сети TikTok для сотрудников государственных учреждений будет закрыт уже к концу этого месяца. Приложение автоматически удаляется из централизованной системы управления смартфонами.

При этом запрет касается только рабочих телефонов чиновников, подчеркнул Ярван.

"Если государственный служащий пользуется своим частным телефоном на работе, мы не будем вмешиваться. Прежде всего, это касается только TikTok, который будет удален с выданных государством смартфонов", - сказал министр.