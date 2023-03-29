В Эстонии чиновникам запретят использовать ТикТок на рабочих телефонах
Госслужащим в Эстонии будет запрещено устанавливать на рабочие телефоны приложение TikTok. Решение связано с мерами безопасности
Об этом заявил министр информационных технологий и внешней торговли Кристиан Ярван, передает ERR .
По словам чиновника, доступ к социальной сети TikTok для сотрудников государственных учреждений будет закрыт уже к концу этого месяца. Приложение автоматически удаляется из централизованной системы управления смартфонами.
При этом запрет касается только рабочих телефонов чиновников, подчеркнул Ярван.
"Если государственный служащий пользуется своим частным телефоном на работе, мы не будем вмешиваться. Прежде всего, это касается только TikTok, который будет удален с выданных государством смартфонов", - сказал министр.
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