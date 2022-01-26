В ЕСПЧ состоятся слушания по заявлениям Украины и Нидерландов против России, в частности по поводу сбитого самолета MH17
26 января ЕСПЧ проведет слушание по трем заявлениям относительно российско-украинской войны, в частности о сбитом в 2014 году в ОРДО пассажирском самолете рейса MH17
Об этом говорится на сайте суда.
В ходе заседания будут рассмотрены два заявления Украины против РФ (жалоба №8019/16 об утверждении о нарушении Европейской конвенции о правах человека со стороны России в результате войны на Востоке Украины и жалоба №43800/14 о вероятном похищении трех групп детей на Востоке Украины, поданные в 2014), а также заявление Нидерландов против России (№28525/20, подано 10 июля 2020 года) относительно сбитого в 2014 году авиалайнера Malaysia Airlines, рейс MH17, в небе над оккупированной частью Донбасса.
Правительство Нидерландов утверждает, что российское правительство несет ответственность за смерть (298 человек, в том числе 196 граждан Нидерландов, - ред.), не провело их расследование, нарушив (...) Конвенцию.
В ЕСПЧ уточнили, что 26 января проведут слушания, запланированные на 24 ноября 2021 года, но отложенное до 26 января 2022 года.
Также в суде добавили, что, кроме этого заявления, на рассмотрение подали четыре других межгосударственных иска и более 8,5 тыс. индивидуальных жалоб по событиям в Крыму, на Востоке Украины и в Азовском море.
- Напомним, пассажирский Boeing-777 с 298 людьми был сбит на временно оккупированной территории на Донбассе в 2014 году. Все люди погибли. 23 мая 2018 года родственники погибших в крушении МН17 обнародовали открытое письмо россиянам, в котором обвинили в сбивании лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малайзийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Украины из установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ. Международная следственная группа показала обломок ракеты, сбившей MH17.
- Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в крушении MH17. ЕС полностью поддерживает расследование крушения MH17.
- В ноябре 2018 года родственники погибших в авиакатастрофе МН17 подали в ЕСПЧ иски против России.
- В 2019 году дело о катастрофе частично передано в Гаагский суд.
- 7 июня 2021 года суд Гааги начал слушания по существу дела.
- 8 декабря 2021 года родственники погибших в авиакатастрофе подготовили 301 иск о компенсациях.
- ЕСПЧ перенес рассмотрение дела Украины и Нидерландов против России.
- 20 декабря 2021 года прокуроры заявили, что "Бук" привезли из РФ накануне сбивания самолета, и назвали обвиняемых виновными в убийстве.
- 21 декабря 2021 года прокуроры сообщили, что следствие определило российский "Бук" по 15 признакам.
- Нидерландская прокуратура предъявила требование о пожизненном заключении для всех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17.
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