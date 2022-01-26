В ЕСПЧ состоятся слушания по заявлениям Украины и Нидерландов против России, в частности по поводу сбитого самолета MH17

Об этом говорится на сайте суда.



В ходе заседания будут рассмотрены два заявления Украины против РФ (жалоба №8019/16 об утверждении о нарушении Европейской конвенции о правах человека со стороны России в результате войны на Востоке Украины и жалоба №43800/14 о вероятном похищении трех групп детей на Востоке Украины, поданные в 2014), а также заявление Нидерландов против России (№28525/20, подано 10 июля 2020 года) относительно сбитого в 2014 году авиалайнера Malaysia Airlines, рейс MH17, в небе над оккупированной частью Донбасса.



Правительство Нидерландов утверждает, что российское правительство несет ответственность за смерть (298 человек, в том числе 196 граждан Нидерландов, - ред.), не провело их расследование, нарушив (...) Конвенцию.



В ЕСПЧ уточнили, что 26 января проведут слушания, запланированные на 24 ноября 2021 года, но отложенное до 26 января 2022 года.



Также в суде добавили, что, кроме этого заявления, на рассмотрение подали четыре других межгосударственных иска и более 8,5 тыс. индивидуальных жалоб по событиям в Крыму, на Востоке Украины и в Азовском море.

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