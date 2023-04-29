В еще одной области РФ отменили парад на 9 мая

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам главы Псковской области Михаила Ведерникова парад на 9 мая в регионе упразднен, а акция "Бессмертный полк" там состоится в онлайн-формате.

"Касаемо военных парадов. На совместном заседании антитеррористической комиссии оперативного штаба Псковской области мы вместе с коллегами из силовых ведомств детально обсудили этот вопрос. И однозначно пришли к выводу, что провести в этом году полноценные массовые традиционные мероприятия не возможно по целому ряду причин", - сказал Ведерников.

Власти Псковской области также отменили праздничные салюты и фейерверки.

Ранее парады на 9 мая были отменены в Белгородской, Курской, Орловской, Калужской областях и во временно оккупированных Крыму и Севастополе. В Краснодарском крае парад проведут только в Новороссийске.