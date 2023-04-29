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В еще одной области РФ отменили парад на 9 мая

29 апреля, 2023 суббота
11:37
Война с Россией

В Псковской области РФ отменили парад, праздничные салюты и фейерверки

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам главы Псковской области Михаила Ведерникова парад на 9 мая в регионе упразднен, а акция "Бессмертный полк" там состоится в онлайн-формате.

"Касаемо военных парадов. На совместном заседании антитеррористической комиссии оперативного штаба Псковской области мы вместе с коллегами из силовых ведомств детально обсудили этот вопрос. И однозначно пришли к выводу, что провести в этом году полноценные массовые традиционные мероприятия не возможно по целому ряду причин", - сказал Ведерников.

Власти Псковской области также отменили праздничные салюты и фейерверки.

Ранее парады на 9 мая были отменены в Белгородской, Курской, Орловской, Калужской областях и во временно оккупированных Крыму и Севастополе. В Краснодарском крае парад проведут только в Новороссийске.

  • 10 апреля российские власти решили не устраивать в Курске традиционный парад на 9 Мая.
  • Парад также был отменен в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием "провоцировать Украину".
  • 12 апреля стало известно, что парада к 9 Мая не будет и во временно оккупированном Крыму.
  • 18 апреля в России отказались от традиционного хода "Бессмертного полка", который  ежегодно проводили к 9 мая.
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