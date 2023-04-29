В еще одной области РФ отменили парад на 9 мая
В Псковской области РФ отменили парад, праздничные салюты и фейерверки
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам главы Псковской области Михаила Ведерникова парад на 9 мая в регионе упразднен, а акция "Бессмертный полк" там состоится в онлайн-формате.
"Касаемо военных парадов. На совместном заседании антитеррористической комиссии оперативного штаба Псковской области мы вместе с коллегами из силовых ведомств детально обсудили этот вопрос. И однозначно пришли к выводу, что провести в этом году полноценные массовые традиционные мероприятия не возможно по целому ряду причин", - сказал Ведерников.
Власти Псковской области также отменили праздничные салюты и фейерверки.
Ранее парады на 9 мая были отменены в Белгородской, Курской, Орловской, Калужской областях и во временно оккупированных Крыму и Севастополе. В Краснодарском крае парад проведут только в Новороссийске.
- 10 апреля российские власти решили не устраивать в Курске традиционный парад на 9 Мая.
- Парад также был отменен в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием "провоцировать Украину".
- 12 апреля стало известно, что парада к 9 Мая не будет и во временно оккупированном Крыму.
- 18 апреля в России отказались от традиционного хода "Бессмертного полка", который ежегодно проводили к 9 мая.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное