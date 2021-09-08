В ЕС заявили о редком нервном расстройстве как возможном побочном эффекте после AstraZeneca

Об этом сообщает Reuters.

В ЕС заявили, что причинно-следственная связь между синдромом и вакциной AstraZeneca является возможным после того, как было зарегистрировано 833 случая синдрома Гийена-Барре с 592 млн прививок, полученных по всему миру до 31 июля.

ЕМА классифицировала побочный эффект как "очень редкий".

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США добавило предупреждение о синдроме Гийена-Барре как возможный побочный эффект прививки компании Johnson & Johnson.

Синдром Гийена-Барре - это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Тяжелые случаи синдрома наблюдаются редко, но они могут приводить практически к полному параличу.