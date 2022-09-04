В ЕС заявили о готовности к полному прекращению поставок газа из РФ
Еврокомиссар Паоло Джентилони заявил, что ЕС готов к полному прекращению поставок газа из России
Об этом сообщает DW .
По его словам, Евросоюз хорошо подготовлен к полному прекращению поставок российского газа. Страны ЕС активно закачивают газ в свои хранилища и принимают меры по экономии энергии. "Мы не боимся решений Путина", - сказал Джентилони.
Он добавил, что Евросоюз требует от России соблюдения договоров и готов реагировать, если контрактные обязательства не будут исполнены.
Паоло Джентилони заверил, что благодаря диверсификации поставок газовые хранилища в ЕС сейчас заполнены примерно на 80%.
- 2 сентября Россия полностью прекратила поставки газа из-за "Северного потока" якобы из-за неисправности.
- В Еврокомиссии заявили, что Газпром лжет о неисправности "Северного потока" и остановил поставки под вымышленным предлогом.
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