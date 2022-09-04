Об этом сообщает DW .

По его словам, Евросоюз хорошо подготовлен к полному прекращению поставок российского газа. Страны ЕС активно закачивают газ в свои хранилища и принимают меры по экономии энергии. "Мы не боимся решений Путина", - сказал Джентилони.

Он добавил, что Евросоюз требует от России соблюдения договоров и готов реагировать, если контрактные обязательства не будут исполнены.

Паоло Джентилони заверил, что благодаря диверсификации поставок газовые хранилища в ЕС сейчас заполнены примерно на 80%.

2 сентября Россия полностью прекратила поставки газа из-за "Северного потока" якобы из-за неисправности.

В Еврокомиссии заявили, что Газпром лжет о неисправности "Северного потока" и остановил поставки под вымышленным предлогом.

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