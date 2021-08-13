В ЕС заявили, что не признают правительство талибов, если те силой захватят власть в Афганистане

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель, передает Интерфакс-Украина .

ЕС призывает "Талибан" немедленно возобновить переговоры по сути, остановить насилие и приступить к соблюдению режима прекращения огня.

"Если власть захватят силой и восстановят Исламский Эмират (государство талибов), "Талибан" столкнется с непризнанием изоляцией, отсутствием международной поддержки, а также с перспективой продолжения конфликта и нестабильностью в Афганистане", - подчеркнул боррелий.

Он отметил, что нападения боевиков приносят "неприемлемые страдания жителям Афганистана".

"Мы призываем Афганистан урегулировать политические разногласия, увеличить представительство всех заинтересованных сторон и сотрудничать с "Талибаном"", - отметил глава дипломатии ЕС.

Напомним, 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планируется вывести все войска из страны.

24 июля президент США Джо Байден пообещал оказать Афганистану $ 3,3 млрд на поддержку сил безопасности

8 августа на фоне наступления талибов и взятия нескольких центров провинций в стране, США перебросили авиацию из Катара и нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили о уничтожения 200 моджахедов . Отметим, авиацию Штаты перебросили в стране 7 августа с Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном

10 августа в ЕС заявили, что талибы контролируют 65% Афганистана

По состоянию на 12 августа сообщается, что талибы контролируют 10 из 34 региональных центров страны . Бои правительства и боевиков "Талибана" ведутся за ключевые города севера и юга страны - Мазари-Шариф и Кандагар.

"Талибан" заявил о захвате города Кандагар - второй по величине в Афганистане.

Талибызахватили город Герат в Афганистане.