В ЕС заявили, что не признают правительство талибов, если те силой захватят власть в Афганистане
Евросоюз призвал движение "Талибан" остановить наступление и предупредил талибов о непризнании в случае захвата ими власти в Афганистане
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель, передает Интерфакс-Украина .
ЕС призывает "Талибан" немедленно возобновить переговоры по сути, остановить насилие и приступить к соблюдению режима прекращения огня.
"Если власть захватят силой и восстановят Исламский Эмират (государство талибов), "Талибан" столкнется с непризнанием изоляцией, отсутствием международной поддержки, а также с перспективой продолжения конфликта и нестабильностью в Афганистане", - подчеркнул боррелий.
Он отметил, что нападения боевиков приносят "неприемлемые страдания жителям Афганистана".
"Мы призываем Афганистан урегулировать политические разногласия, увеличить представительство всех заинтересованных сторон и сотрудничать с "Талибаном"", - отметил глава дипломатии ЕС.
- Напомним, 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планируется вывести все войска из страны.
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- 8 августа на фоне наступления талибов и взятия нескольких центров провинций в стране, США перебросили авиацию из Катара и нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили о уничтожения 200 моджахедов . Отметим, авиацию Штаты перебросили в стране 7 августа с Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном
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- "Талибан" заявил о захвате города Кандагар - второй по величине в Афганистане.
- Талибызахватили город Герат в Афганистане.
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