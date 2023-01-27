В ЕС заверили, что пропаганда РФ по войне в Украине не сработает на успех

Об этом говорится в заявлении ЕС, вынесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ .

"Кремлевская пропагандистская и дезинформационная кампания не будет иметь успеха в распространении иллюзорной альтернативной реальности. Повторяем: это Россия незаконно и безосновательно напала на Украину. Именно Украина защищается в агрессивной войне РФ, в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН, вопреки лживым заявлениям России. Именно Украина , а не Россия, продемонстрировала настоящую заинтересованность в достижении соглашения о справедливом и устойчивом мире, который полностью отвечал бы международному праву и принципам и обязательствам ОБСЕ, включая закрепленные в Хельсинкском заключительном акте", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Евросоюз как никогда объединен и солидарен с Украиной, реализующей свое неотделимое право на самооборону в соответствии с международным правом. В заявлении отмечается, что ЕС будет продолжать оказывать Украине всю необходимую политическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку, и будем делать это "столько, сколько потребуется".

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 26 января.

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