В ЕС заверили, что атака ХАМАС на Израиль не повлияет на помощь Украине

Об этом в Брюсселе на брифинге для прессы сказали представитель Еврокомиссии Эрик Мамер и спикер ЕС Питер Стано, сообщает корреспондент Укринформа .

"Я не думаю, что что-то может каким-либо образом повлиять на поддержку Украины Европейским Союзом - в этом нет даже тени сомнения… Президент Еврокомиссии в Бордо в субботу повторила еще раз: мы будем стоять рядом с народом Украины так долго, как это будет необходимо в этом конфликте с Россией. Будут ли министры завтра обсуждать вопрос о вероятной связи событий в Украине и в Израиле, в секторе Газа – это другой вопрос", - отметил Мамер.

По его словам, ЕС может реагировать на кризисные ситуации и конфликты сразу по нескольким направлениям. В свою очередь, представитель ЕС Питер Стано напомнил, что во время каждой встречи министры иностранных дел стран ЕС обсуждают ситуацию в Украине. Он отметил, что завтра состоится неформальная встреча глав МИД, на которой они обсудят сложившуюся ситуацию в Израиле и пути реагирования со стороны Европейского Союза.

Стано подчеркивает, что, несмотря на то что Россия может пытаться использовать ситуацию в Израиле, чтобы усилить свои военные действия в Украине, ЕС не будет терять бдительность по отношению к войне в нашем государстве.

"Я ожидаю, что министры обсудят все аспекты и весь контекст того, что мы видели в свете этой конфронтации между Израилем и ХАМАСом. Безусловно, независимо от этого Россия пытается воспользоваться или злоупотреблять какими-либо событиями на международной арене, чтобы подпитывать нестабильность, усилить собственную кампанию против Украины. Но это не означает, что у ЕС будет другой фокус внимания, не связанный с Украиной", - пояснил он.