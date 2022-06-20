В ЕС заморозили активы российских олигархов на 12,5 млрд евро: с апреля сумма выросла вдвое
В последние недели значительное количество активов российских олигархов было обнаружено в Германии, а в целом сумма замороженных в Европе таких активов в виде яхт, вертолетов, недвижимости выросла до 12,5 млрд евро
Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд изданию Die Welt.
Сумма замороженных в ЕС активов российских олигархов с апреля выросла вдвое, отметил он. Сейчас сумма этих активов составляет более 12,5 млрд евро.
"Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась – с 6,7 млрд евро в апреле до более 12,5 млрд евро", – сказал Виганд.
Он уточнил, что речь идет о яхтах, недвижимости, вертолетах и другом имуществе.
Стремительный рост таких активов связан с тем, что в последние недели были выявлены и заблокированы многочисленные активы, особенно в Германии.
- Напомним, на яхтах российских олигархов отключают отслеживание местопребывания.
- В Италии арестовали яхту Scheherazade, связываемую с Путиным. 139-метровая яхта была пришвартована в порту Марина-ди-Каррара в северной Италии. Ее стоимость оценивается в 700 миллионов долларов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.41
Покупка 34.41Продажа 35.22
-
EUR
Покупка 35.95Продажа 37.14
- Актуальное
- Важное