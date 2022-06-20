Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд изданию Die Welt.

Сумма замороженных в ЕС активов российских олигархов с апреля выросла вдвое, отметил он. Сейчас сумма этих активов составляет более 12,5 млрд евро.

"Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась – с 6,7 млрд евро в апреле до более 12,5 млрд евро", – сказал Виганд.

Он уточнил, что речь идет о яхтах, недвижимости, вертолетах и другом имуществе.

Стремительный рост таких активов связан с тем, что в последние недели были выявлены и заблокированы многочисленные активы, особенно в Германии.

Напомним, на яхтах российских олигархов отключают отслеживание местопребывания.

В Италии арестовали яхту Scheherazade, связываемую с Путиным. 139-метровая яхта была пришвартована в порту Марина-ди-Каррара в северной Италии. Ее стоимость оценивается в 700 миллионов долларов.