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В ЕС заморозили активы российских и белорусских олигархов почти на €30 миллиардов

8 апреля, 2022 пятница
14:43
Экономика

По состоянию на 8 апреля ЕС уже заморозил активы российских и белорусских олигархов почти на 30 миллиардов евро.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

По состоянию на 8 апреля государства проинформировали исполнительную власть ЕС о замороженных активах на сумму 29,5 млрд евро, включая яхты, вертолеты, недвижимость и произведения искусства. Также еще половина стран-членов не предоставила соответствующую информацию.

"Одной из задач оперативной группы является установление связи между владельцами активов, включенными в санкционный список ЕС, и преступной деятельностью. Оперативная группа пригласила страны-члены предоставить данные об активах, замороженных в настоящее время. Хотя эта работа продолжается, более половины стран-членов уже предоставили Еврокомиссии такую информацию, по которой уже заморожены активы на сумму 29,5 миллиарда евро, включая такое имущество, как корабли, вертолеты, недвижимость, предметы искусства (которые одни стоят почти 6,7 миллиарда евро)", – говорится в уведомлении.

Кроме того, по данным Комиссии, было заблокировано около 196 млрд евро транзакций.

  • По состоянию на 7 апреля Швейцария заблокировала российские активы на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков.
  • Добавим, НБУ предложил национализировать активы двух ликвидированных российских банков в Украине.
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ЕС
санкции против России
война с Россией
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