В ЕС выступили против ограничений на поездки в Китай, несмотря на вспышку эпидемии коронавируса

Об этом сообщило издание Bloomberg .

Стало известно, что европейский центр по профилактике и контролю заболеваний заявил, что у европейцев высокий уровень защиты от Covid-19, и системы здравоохранения на континенте могут справиться с текущей нагрузкой инфекций.

Это заявление было сделано после того, как такие страны как США, Италия и Япония приняли решение о введении тестов на Covid для всех путешественников из Китая. Недавний шаг Пекина по поводу отказа от своей строгой политики нулевого уровня заболеваемости вызвал всплеск инфекций в Китае и беспокойство в других странах по поводу новых вариантов.

План Италии по тестированию прибывших из Китая был принят после того, как было обнаружено, что почти половина пассажиров двух недавних рейсов из страны были положительными на Covid. В четверг было заявлено, что секвенирование показало, что штаммы были омикроном.

Пока Европейская комиссия воздержалась от того, чтобы последовать примеру Италии. Она уменьшила риски, отметив, что омикрон уже присутствует в Европе и "незначительно вырос".

"Однако мы остаемся бдительными и будем готовы использовать экстренный тормоз в случае необходимости", - добавили в комиссии.

ECDC поддержал Комиссию. Там заявили, что штаммы, циркулирующие в Китае, уже присутствуют в Европе, и потенциал для импортных инфекций низкий по сравнению с уже проходящим в ЕС уровнем передачи Covid.

Однако добавляется, что чиновники внимательно следят за ситуацией в Китае и находятся в регулярном контакте с чиновниками здравоохранения, говорится в сообщении.

В субботу, 26 ноября, в самом густонаселенном городе Китая, Шанхае, начались акции протеста против жестких ограничений из-за COVID-19. Протесты начались из-за пожара, произошедшего в четверг, 24 ноября, в городе Урумчи. В результате пожара погибли 10 человек. Местные жители считают, что трагедия произошла из-за того, что часть высотного здания была заблокирована из-за коронавирусных ограничений.

Во время массовых протестов против карантинных мер, митингующие потребовали отставки лидера КНР Си Цзиньпина.

Поэтому уже 1 декабря сообщалось , что Китай объявит об ослаблении ограничений из-за COVID-19, повлекших массовые протесты в стране впервые с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.

7 декабря Китай объявил о кардинальных изменениях в своей национальной борьбе с пандемией, что является наиболее явным и значительным признаком того, что центральное правительство отходит от политики "нулевого коронавируса".

Впоследствии стало известно, что система здравоохранения Китая под давлением, страна готовится к очередному пику заражений вирусом COVID-19. Ведь, несмотря на отказ от коронавирусных ограничений, в Китае продолжается всплеск заболеваемости. В крупной промышленной провинции Китая Чжэцзян ежедневно регистрируют 1 млн. новых случаев COVID и ожидается, что в ближайшее время это количество удвоится.

27 декабря стало известно , что после трех лет закрытых границ Китай отменит карантин для иностранцев с 8 января.

После этого министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи объявил о введении обязательного тестирования на коронавирус для всех прибывающих из Китая путешественников.

29 декабря стало известно, что Америка объявила новые требования к ковид-тестированию для путешественников из Китая. Такие действия ввели из-за стремительного роста числа больных коронавирусом среди китайцев.

Также, 29 декабря сообщалось, что чиновники ЕС, ответственные за здравоохранение, собрались на совещание для координации реагирования на всплеск эпидемии коронавируса в Китае после того, как Пекин радикально изменил стратегию жестких локдаунов на отмену ограничений.

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