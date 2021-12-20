В ЕС выразили обеспокоенность обновленным законом о СМИ в Польше
Еврокомиссия заявила, что обеспокоена обновленным законом о медиа в Польше, создающим опасность для свободы слова и плюрализма СМИ в стране
Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил представитель Европейской комиссии на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Reuters.
Закон, неожиданно прошедший через польский парламент в пятницу, 17 декабря,ужесточит правила в отношении иностранной собственности на медиа. В частности, обновление повлияет на возможность работы телеканала TVN24, принадлежащего американской медиакомпании Discovery Inc.
В выходные из-за законопроекта в Польше прошли общенациональные протесты.
"Мы с беспокойством следим за последними событиями", – заявил представитель Еврокомиссии.
По его словам, комиссия ожидает, что страны-члены ЕС гарантируют, что их политика и законы не подрывают их обязательства по обеспечению свободного, независимого и разнообразного медиасектора. В Еврокомиссии добавили, что будут внимательно следить за событиями в Польше.
"Голосование, состоявшееся в пятницу, оказывает дополнительное давление на медиасектор Польши... Это может привести к ограничению свободы СМИ в Польше, где медиаландшафт уже страдает от нарастающей политизации", - подчеркнул спикер Еврокомиссии.
Для вступления в действие законопроект еще должен быть подписан президентом Анджеем Дудой.
Издание отмечает, что обновленный закон ухудшил отношения между государством-членом НАТО Польшей и США при обострении напряженности в Восточной Европе и росте агрессивности России.
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