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Главная Экономика В ЕС вступило в силу эмбарго на экспорт российского угля

В ЕС вступило в силу эмбарго на экспорт российского угля

1 августа, 2022 понедельник
10:20
Экономика уголь корабль

В Евросоюзе с 1 августа начал действовать запрет на экспорт российского угля

Об этом сообщает официальный сайт Еврокомиссии .

Пункт об эмбарго на российский уголь был включен в пятый пакет санкций ЕС против России, который был введен в апреле 2022 года из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Согласно этому решению, запрет на приобретение, ввоз и передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если оно добывается в России или экспортируется из России, начинает действовать с 1 августа 2022 года.

Ежегодно страны Евросоюза покупали у России уголь на 8 млрд евро.

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Россия
ЕС
Еврокомиссия
санкции против России
война с Россией
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