В ЕС вступило в силу эмбарго на экспорт российского угля
В Евросоюзе с 1 августа начал действовать запрет на экспорт российского угля
Об этом сообщает официальный сайт Еврокомиссии .
Пункт об эмбарго на российский уголь был включен в пятый пакет санкций ЕС против России, который был введен в апреле 2022 года из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины.
Согласно этому решению, запрет на приобретение, ввоз и передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если оно добывается в России или экспортируется из России, начинает действовать с 1 августа 2022 года.
Ежегодно страны Евросоюза покупали у России уголь на 8 млрд евро.
- 8 апреля Совет ЕС официально утвердил пятый пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.
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