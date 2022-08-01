Об этом сообщает официальный сайт Еврокомиссии .

Пункт об эмбарго на российский уголь был включен в пятый пакет санкций ЕС против России, который был введен в апреле 2022 года из-за полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Согласно этому решению, запрет на приобретение, ввоз и передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если оно добывается в России или экспортируется из России, начинает действовать с 1 августа 2022 года.

Ежегодно страны Евросоюза покупали у России уголь на 8 млрд евро.

8 апреля Совет ЕС официально утвердил пятый пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.

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