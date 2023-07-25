Соответствующее решениеопубликовано в Официальном журнале ЕС.

ASAP стремится увеличить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов, внедряя целевые меры, предусматривающие финансирование в размере 500 миллионов евро.

Процедура согласования регламента между Европейским парламентом и Советом Евросоюза завершилась 20 июля.

Среди прочего депутаты Европарламента настояли на том, что страны ЕС будут предоставлять Украине боеприпасы, финансируемые в соответствии с этим законодательством, без ограничений на экспорт.

Как следует из окончательной редакции регламента, он будет действовать до 30 июня 2025, но это не касается продолжения или изменения действий, предпринятых в соответствии с ним.

ASAP является составной частью плана ЕС по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенным в марте 2023 года.

ASAP является ответом на запрос Украины в ЕС по поставкам артиллерийских снарядов калибра 155 мм и соглашение Совета от 20 марта 2023 года о предложении трех направлений поставки боеприпасов. Странам-членам предложено срочно передать Украине боеприпасы из своих запасов (Трек 1). Страны ЕС договорились о совместной закупке миллиона боеприпасов (Трек 2). Направление 3 направлено на увеличение производственных мощностей европейской оборонной промышленности. Это должно быть достигнуто с помощью ASAP, непосредственно отвечающего на призыв Совета срочно доставить Украине боеприпасы, а также помочь государствам-членам пополнить их запасы.