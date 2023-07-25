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В ЕС вступил в силу план увеличения производства боеприпасов для Украины

25 июля, 2023 вторник
00:25
Война с Россией

Регламент "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), разработанный в Европейском Союзе для увеличения производства боеприпасов и ракет, вступил в силу в понедельник

Соответствующее решениеопубликовано в Официальном журнале ЕС.

ASAP стремится увеличить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов, внедряя целевые меры, предусматривающие финансирование в размере 500 миллионов евро.

Процедура согласования регламента между Европейским парламентом и Советом Евросоюза завершилась 20 июля.

Среди прочего депутаты Европарламента настояли на том, что страны ЕС будут предоставлять Украине боеприпасы, финансируемые в соответствии с этим законодательством, без ограничений на экспорт.

Как следует из окончательной редакции регламента, он будет действовать до 30 июня 2025, но это не касается продолжения или изменения действий, предпринятых в соответствии с ним.

ASAP является составной частью плана ЕС по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенным в марте 2023 года.

ASAP является ответом на запрос Украины в ЕС по поставкам артиллерийских снарядов калибра 155 мм и соглашение Совета от 20 марта 2023 года о предложении трех направлений поставки боеприпасов. Странам-членам предложено срочно передать Украине боеприпасы из своих запасов (Трек 1). Страны ЕС договорились о совместной закупке миллиона боеприпасов (Трек 2). Направление 3 направлено на увеличение производственных мощностей европейской оборонной промышленности. Это должно быть достигнуто с помощью ASAP, непосредственно отвечающего на призыв Совета срочно доставить Украине боеприпасы, а также помочь государствам-членам пополнить их запасы.

  • 13 апреля Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины.
  • 2 мая в ЕС подготовили план производства 1 млн. снарядов для Украины и собственных запасов.
  • 23 мая главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил , что с начала года в рамках инициативы по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов государства Европейского Союза уже передали более одной пятой части, а также ракеты.
  • 1 июня Европарламент поддержал законопроект об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет, которые пойдут в поддержку армии Украины.
  • 7 июля Совет Европейского Союза и Парламент согласовали проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который позволит увеличить производство ракет и БК.
  • 13 июля Европарламент утвердил планы по увеличению производства боеприпасов и ракет в ЕС, чтобы преодолеть их текущий дефицит из-за поставок в Украину.

ЕС
помощь Украине
оружие для Украины
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