В ЕС вряд ли единогласно поддержат запрет на выдачу виз россиянам, – Боррель

Об этом он заявил австрийскому телеканалу ORF, пишет Reuters .

Министры иностранных дел ЕС встретятся на этой неделе для обсуждения визового вопроса для россиян. Жозеп Боррель уверен, что единодушного решения за запрет на выдачу виз всем россиянам не будет.

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"Я не думаю, что разрыв отношений с российским гражданским населением поможет, и не думаю, что эта идея будет иметь необходимое единодушие", – говорит Боррель.

Также он говорит, что в вопросе выдачи виз россиянам следует быть более избирательными.

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"Я думаю, нам стоит пересмотреть, как некоторые россияне получают визы, а олигархи, конечно, нет. Мы должны быть более избирательными. Но я не за прекращение выдачи виз всем россиянам", - подчеркнул Боррель.

26 июля в Эстонии приступили к подготовке предложения Евросоюза по прекращению выдачи виз россиянам. Уже 4 августа министр иностранных дел Эстонии призвал Евросоюз прекратить выдачу виз гражданам РФ, аргументируя это тем, что страну-агрессора нужно изолировать. 9 августа премьер Эстонии Каллас в очередной раз призвала ЕС прекратить выдавать визы россиянам. 11 августа в Эстониизаявили , что не намерены впускать в страну граждан РФ с выданными Эстонией шенгенскими визами.

1 августа в Латвии приостановили действие соглашения, позволявшего упрощенное пересечение границы жителям районов вблизи РФ. Уже 5 августа посольство Латвии в РФ приостановило выдачу виз россиянам. Исключение – похороны родственников за границей. 14 августа в Латвии объявили о дополнительных санкциях гражданам России, в том числе будут пересмотрены виды на жительство. Их могут аннулировать, если окажется, что гражданин РФ поддерживает военную злость. 16 августа в Латвии сообщили , что будут продлевать временные виды на жительство только в исключительных случаях.

6 августа консульская служба Болгарии приостановила прием документов россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости.

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила , что поддерживает запрет на выдачу виз гражданам РФ и ожидает, что ЕС рассмотрит этот вопрос.

19 августа сообщили , что Литва призвала ЕС аннулировать долгосрочные многократные шенгенские визы россиянам и белорусам.