В ЕС впервые продажа электрокаров опередила реализацию дизельных авто

Об этом говорится в сообщении Европейской ассоциации автомобильной промышленности (ACEA)

По данным Ассоциации в июне доля рынка электрических автомобилей выросла с 10,7% до 15,1%, впервые обогнав долю дизельных автомобилей. Гибридно-электрические автомобили остаются вторым по популярности выбором среди покупателей новых автомобилей, представляя 24,3% рынка. Однако наибольшую часть хранят бензиновые автомобили – 36,3%.

Наибольший рост пришелся на Нидерланды (+90,1%), Германию (+64,4%) и Францию (+52%).

Таким образом, электрокары стали третьим самым популярным видом авто в государствах Евросоюза – после гибридных электрокаров, чья доля на рынке в июне выросла на треть и составила 254,1 тысяч единиц, и бензиновых авто (379 тысяч, рост на 11%).

На бензиновые автомобили в прошлом месяце приходилось соответственно 36,3% рынка, а на "гибриды" - 24,3%.

Всего в первом полугодии 2023 года в Евросоюзе было продано 5,4 миллиона новых автомобилей. Это на 17,9% больше, чем год назад, но на 21% меньше, чем в первой половине 2019 года – в пандемию коронавируса.