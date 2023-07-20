В ЕС впервые продажа электрокаров опередила реализацию дизельных авто
В Европейском Союзе за июнь продали 158 тысяч электрокаров – это число впервые превысило количество сбытых за тот же период автомобилей с дизельными двигателями (139,6 тысячи).
Об этом говорится в сообщении Европейской ассоциации автомобильной промышленности (ACEA)
По данным Ассоциации в июне доля рынка электрических автомобилей выросла с 10,7% до 15,1%, впервые обогнав долю дизельных автомобилей. Гибридно-электрические автомобили остаются вторым по популярности выбором среди покупателей новых автомобилей, представляя 24,3% рынка. Однако наибольшую часть хранят бензиновые автомобили – 36,3%.
Наибольший рост пришелся на Нидерланды (+90,1%), Германию (+64,4%) и Францию (+52%).
Таким образом, электрокары стали третьим самым популярным видом авто в государствах Евросоюза – после гибридных электрокаров, чья доля на рынке в июне выросла на треть и составила 254,1 тысяч единиц, и бензиновых авто (379 тысяч, рост на 11%).
На бензиновые автомобили в прошлом месяце приходилось соответственно 36,3% рынка, а на "гибриды" - 24,3%.
Всего в первом полугодии 2023 года в Евросоюзе было продано 5,4 миллиона новых автомобилей. Это на 17,9% больше, чем год назад, но на 21% меньше, чем в первой половине 2019 года – в пандемию коронавируса.
- Напомним, в середине июня акции компании Tesla, специализирующейся на выпуске электрокаров, показали самый большой прирост в истории.
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