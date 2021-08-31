В ЕС вакцинировали 70% взрослых, - фон дер Ляен

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

"70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить людей, благодаря которым это великое достижение стало возможным. Надо идти дальше", - отметила она.

По ее словам, надо прививать еще больше жителей ЕС, а также помочь с вакцинацией в мире.