В ЕС вакцинировали 70% взрослых, - фон дер Ляен
В Европейском Союзе от коронавируса вакцинировали более 70% взрослого населения
Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.
"70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить людей, благодаря которым это великое достижение стало возможным. Надо идти дальше", - отметила она.
По ее словам, надо прививать еще больше жителей ЕС, а также помочь с вакцинацией в мире.
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