В ЕС вакцинировали 70% взрослого населения, - Еврокомиссия
В Еврокомиссии отчитались о выполнении плана вакцинации хотя бы одной вакциной 70% взрослого населения Союза
Об этом говорится на сайте Еврокомиссии .
"Нашей целью было защитить 70% взрослых в Европейском Союзе по крайней мере одной вакцинацией в июле. Сегодня мы достигли этой цели. И 57% взрослых уже имеют полную защиту двойной вакцинации", - говорится в сообщении.
Как отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в ЕС очень серьезно относятся к Дельта-штамму коронавируса.
"Я призываю всех - кто имеет возможность - сделать прививку. Для собственного здоровья и для защиты других", - сказала фон дер Ляйен.
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