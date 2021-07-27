В ЕС вакцинировали 70% взрослого населения, - Еврокомиссия

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии .



"Нашей целью было защитить 70% взрослых в Европейском Союзе по крайней мере одной вакцинацией в июле. Сегодня мы достигли этой цели. И 57% взрослых уже имеют полную защиту двойной вакцинации", - говорится в сообщении.



Как отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в ЕС очень серьезно относятся к Дельта-штамму коронавируса.



"Я призываю всех - кто имеет возможность - сделать прививку. Для собственного здоровья и для защиты других", - сказала фон дер Ляйен.



