В ЕС в прошлом году сократили потребление газа на 13%, а с осени – почти на 18%
В 2022 году внутренний спрос на природный газ в ЕС значительно снизился – поставки из РФ упали более чем на 8%, а основным продавцом стала Норвегия
Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Причиной сокращения спроса в прошлом году стали предложенные Еврокомиссией скоординированные меры, направленные на прекращение зависимости ЕС от российского газа.
Это третий зарегистрированный с 2008 года самый низкий показатель после 2012 и 2014 годов.
В период с августа 2022-го по март 2023 года потребление природного газа в ЕС сократилось на 17,7% по сравнению со средним потреблением газа за те же месяцы (август-март) в 2017-2022 годах.
В 2022 году все крупнейшие потребители природного газа существенно сократили свой спрос. 1,54 млн тераджоулов (-9,6%).
Спрос снизился в большинстве стран ЕС, за исключением Ирландии и Мальты, где он несколько вырос – на 2,1% и 1,4% соответственно.
Импорт газа в ЕС также уменьшился на 6,6% с 24,67 млн тераджоулов в 2021 году до 23,05 млн тераджоулов в 2022 году. В 2022 году основным импортером газа в ЕС была Норвегия.
Поступления газа из России упали на 8,3% по сравнению с 2021 годом.
- Напомним, Совет Евросоюза 5 августа 2022 года принял постановление о добровольном сокращении спроса на газ на 15%.
- А 28 марта страны ЕС договорились продлить еще на год добровольное сокращение потребления газа на 15%.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.36
Покупка 37.36Продажа 37.91
-
EUR
Покупка 40.98Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное