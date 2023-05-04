Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Причиной сокращения спроса в прошлом году стали предложенные Еврокомиссией скоординированные меры, направленные на прекращение зависимости ЕС от российского газа.

Это третий зарегистрированный с 2008 года самый низкий показатель после 2012 и 2014 годов.

В период с августа 2022-го по март 2023 года потребление природного газа в ЕС сократилось на 17,7% по сравнению со средним потреблением газа за те же месяцы (август-март) в 2017-2022 годах.

В 2022 году все крупнейшие потребители природного газа существенно сократили свой спрос. 1,54 млн тераджоулов (-9,6%).

Спрос снизился в большинстве стран ЕС, за исключением Ирландии и Мальты, где он несколько вырос – на 2,1% и 1,4% соответственно.

Импорт газа в ЕС также уменьшился на 6,6% с 24,67 млн тераджоулов в 2021 году до 23,05 млн тераджоулов в 2022 году. В 2022 году основным импортером газа в ЕС была Норвегия.

Поступления газа из России упали на 8,3% по сравнению с 2021 годом.