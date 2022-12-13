В ЕС "в принципе единогласно" одобрили предоставление Украине в 2023 году €18 млрд

Об этом говорится в твиттере председательства Чехии в Совете Европейского Союза.

"Послы в принципе единогласно одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году. ЕС во время председательства Чехии придерживается своего обещания помочь Украине противостоять России, а Евросоюз остается единым", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 декабря Совет ЕС достиг согласия относительно пакета законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро.

6 декабря правительство Венгрии пыталось заблокировать соглашение ЕС об этом пакете помощи Украине. Однако в этот же день в Еврокомиссии заявили , что найдут способ решить этот вопрос и без Венгрии.

9 ноября Еврокомиссия официально предложила выделить Украине 18 млрд. евро.

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