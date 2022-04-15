В ЕС уверяют, что Украина отвечает всем политическим критериям членства, - Стефанишина
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина отвечает политическим критериям членства в ЕС
Об этом она заявила в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .
Вице-премьер сообщила - ЕС считает, что Украина отвечает политическим критериям членства в Евросоюзе.
"Пройдем определенные бюрократические процессы и в июне на саммите ЕС, мы надеемся, что будет принято решение, что Украина по всем критериям может стать частью Евросоюза", - сказала Стефанишина.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре 28 февраля.
- 1 марта Евросоюз официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины на членство.
- 21 марта еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи сообщил, что Еврокомиссия уже начала работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины.
- 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что заявку Украины на вступление в Евросоюз хотят представить Совету ЕС летом 2022 года.
- Украина получила опросник о членстве в ЕС и ожидает получения статуса кандидата уже в июне.
- 12 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина начала работу над опросником для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
- 15 апреля стало известно, что Украина завершает работу над первой частью анкеты-опросника по получению статуса кандидата на членство в Европейском союзе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.83
Покупка 29.83Продажа 31.12
-
EUR
Покупка 32.31Продажа 33.84
- Актуальное
- Важное