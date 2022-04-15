В ЕС уверяют, что Украина отвечает всем политическим критериям членства, - Стефанишина

Об этом она заявила в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .

Вице-премьер сообщила - ЕС считает, что Украина отвечает политическим критериям членства в Евросоюзе.

"Пройдем определенные бюрократические процессы и в июне на саммите ЕС, мы надеемся, что будет принято решение, что Украина по всем критериям может стать частью Евросоюза", - сказала Стефанишина.