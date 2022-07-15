В ЕС уверены в надлежащем использовании оружия Украиной, - еврокомиссар

Об этом сообщает в твиттере Еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоганссон.

"Украина ведет борьбу против преступного вторжения России и нуждается в оружии для того, чтобы защитить себя. ЕС материально поддерживает армию Украины в полном доверии и в полной уверенности", - отметила Еврокомиссар.

14 июля Конгрессвумен Виктория Спартц опубликовала очередное заявление, в котором призвала ввести надлежащий надзор за выделенной военной помощью создать общую рабочую группу по Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb