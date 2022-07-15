В ЕС уверены в надлежащем использовании оружия Украиной, - еврокомиссар
Европейский Союз оказывает Украине военную помощь с целью обеспечить право на самозащиту во время нападения на Россию и продолжает поддерживать армию Украины
Об этом сообщает в твиттере Еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоганссон.
"Украина ведет борьбу против преступного вторжения России и нуждается в оружии для того, чтобы защитить себя. ЕС материально поддерживает армию Украины в полном доверии и в полной уверенности", - отметила Еврокомиссар.
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14 июля Конгрессвумен Виктория Спартц опубликовала очередное заявление, в котором призвала ввести надлежащий надзор за выделенной военной помощью создать общую рабочую группу по Украине.
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