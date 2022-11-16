В ЕС уверены, что Россия несет прямую ответственность за ракетный удар по Польше, - посол Садось
Посол Польши в ЕС Анджей Садось заявил, что все страны Европейского союза уверены, что Россия несет прямую ответственность за ракетный удар по Польше, приведший к гибели мирных жителей
Об этом сообщает посольское издание WNP со ссылкой на заявление Садося.
"Все страны-участницы подчеркнули, что Россия несет прямую ответственность за вчерашнюю трагедию, за гибель двух граждан Польши. Это результат российской агрессии против Украины", – подчеркнул он.
По словам Садося, вчерашняя трагедия в Польше является прямым следствием массированного ракетного обстрела Украины и инфраструктуры. При этом посол заявил, что ракетный удар был и является темой номер один в ЕС, в том числе на заседании Комитета постоянных представителей.
"Все страны-члены выразили свою полную поддержку и солидарность с польским правительством и польскими властями в текущей ситуации", - сказал он.
- 16 ноября МИД Польши официально заявил об ударе ракетой производства РФ и вызвал российского посла.
- Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.
- Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
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