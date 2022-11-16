Об этом сообщает посольское издание WNP со ссылкой на заявление Садося.

"Все страны-участницы подчеркнули, что Россия несет прямую ответственность за вчерашнюю трагедию, за гибель двух граждан Польши. Это результат российской агрессии против Украины", – подчеркнул он.

По словам Садося, вчерашняя трагедия в Польше является прямым следствием массированного ракетного обстрела Украины и инфраструктуры. При этом посол заявил, что ракетный удар был и является темой номер один в ЕС, в том числе на заседании Комитета постоянных представителей.

"Все страны-члены выразили свою полную поддержку и солидарность с польским правительством и польскими властями в текущей ситуации", - сказал он.

16 ноября МИД Польши официально заявил об ударе ракетой производства РФ и вызвал российского посла.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

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