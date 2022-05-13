В ЕС утверждают, что не исключат нефтяного эмбарго из шестого пакета санкций против РФ, - Йозавяк

Об этом он написал в Twitter .

"Высокопоставленные чиновники ЕС говорят, что 6-й пакет санкций против России следует рассматривать как пакет, видимо отвергая идею о том, что только некоторые его аспекты, такие как списки, могут быть одобрены, в то время как нефтяное эмбарго будет одобрено позже" , – отметил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись .

По данным издания Bloomberg, Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций в целом.