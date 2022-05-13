В ЕС утверждают, что не исключат нефтяного эмбарго из шестого пакета санкций против РФ, - Йозавяк
Корреспондент Рикард Йозвяк заявил, что Евросоюз еще готовит новые санкции против России с предложением нефтяного эмбарго на российскую нефть
Об этом он написал в Twitter .
"Высокопоставленные чиновники ЕС говорят, что 6-й пакет санкций против России следует рассматривать как пакет, видимо отвергая идею о том, что только некоторые его аспекты, такие как списки, могут быть одобрены, в то время как нефтяное эмбарго будет одобрено позже" , – отметил он.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись .
- По данным издания Bloomberg, Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций в целом.
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