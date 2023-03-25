Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В ЕС указали на сложность конфискации российских активов

В ЕС указали на сложность конфискации российских активов

25 мартa, 2023 суббота
12:02
война с Россией

В ЕС отметили, что планы конфисковать российские активы, в первую очередь государственные на сумму около 350 миллиардов долларов, беспрецедентны и сложны

Об этом заявил глава оперативной группы ЕС Андерс Анлид, передает издание Euractiv .

По его словам, "нет ничего простого", когда дело доходит до поиска огромных сумм, которые должны быть направлены на восстановление Украины. В то же время шведский дипломат отметил, что Европа планирует быть "новаторской".

"Эта сложная задача – найти приемлемые правовые средства", - отметил он.

Также добавляется, что многие российские граждане, ставшие объектом санкций, обжаловали их в суде. Отмечается, что по одному резонансному делу Общий суд ЕС в начале марта выдал временное постановление о прекращении действия части санкций в отношении российского гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина. Он сын собственника и исполнительного директора производителя химической продукции "Уралхим".

По словам Анлида, это "только свидетельствует о том, что наш Европейский Союз – это союз, основывающийся на верховенстве закона".

Читайте также: ЮАР проводит юридические консультации во избежание ареста Путина в случае его приезда на БРИКС, - Bloomberg

Отмечается, что прецеденты конфискации активов редки даже на глобальном уровне, за исключением иракских активов, захваченных Соединенными Штатами в конце Саддама Хусейна.

"Надеюсь, мы сможем добиться результатов во время заканчивающегося в июне председательства Швеции в ЕС. Но это сложные вопросы. Будут краткосрочные и долгосрочные аспекты того, что мы делаем", - сказал он.

Как пишет издание, Анлид, генеральный директор Национальной торговой палаты Швеции, имеет опыт в этой области. Ранее он работал над пакетом санкций, введенных против Москвы после оккупации Крыма в 2014 году.

Юристы различают частные активы, замороженные западными правительствами – например, яхта российского олигарха, – и государственную собственность, таких как валютные резервы российского центрального банка.

Государственные активы обычно больше и их легче конфисковать на законных основаниях. По данным ЕС, только российские валютные резервы составляют около $300 миллиардов.

Также сообщается, что в случае частных активов юридические гарантии означают, что западные государства могут навсегда конфисковать их только в очень ограниченных обстоятельствах, обычно, когда можно доказать, что они являются доходами от преступлений.

Читайте также: Три четверти европейцев поддерживают санкции против РФ, 65% за поставки оружия Украине

По словам Анлида, одним из вариантов было бы "не конфисковать активы навсегда, а конфисковать только доход или проценты на капитал".

Тем временем оперативная группа ЕС все еще пытается идентифицировать российские активы и надеется достичь этого прогресса к маю.

"О каких активах мы говорим и где они? Эта картина еще не столь ясна, как должно быть", - сказал Анлид.

Добавляется также, что частные активы часто защищаются фиктивными компаниями, что затрудняет их конфискацию. Но, несмотря на трудности, сказал Анлид, это "естественно, что этот агрессор должен заплатить и компенсировать происходящее жестокое уничтожение Украины".

  • Напомним, 20 марта, стало известно, что большинство стран ЕС утвердило план поставки боеприпасов в Украину. Однако официального объявления пока нет.
  • Нескольких стран нет в предыдущем списке участников проекта, однако Венгрия официально заявила , что отказалась участвовать в приобретении 1 млн боеприпасов для Украины.
  • Впоследствии стало известно, что Польша и еще несколько стран не подписались под планом ЕС по снабжению боеприпасами в Украину из-за того, что не успели завершить "внутренние процедуры".
Мир
Экономика
ЕС
санкции против России
Мир про Украину
Читайте также:
Ван І
24 мартa, 2023 пятница
Китай призвал Европу поддержать его мирный план по Украине
Міжнародний кримінальний суд
23 мартa, 2023 четверг
В Киеве откроют офис Международного уголовного суда: подписан меморандум
24 мартa, 2023 пятница
Пригожин опроверг заявления Кремля, что РФ воюет с НАТО в Украине, - ISW
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.03
    Покупка 38.03
    Продажа 38.79
  • EUR
    Покупка 40.54
    Продажа 41.48
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
25 мартa
12:01
Майк Тайсон назвал лучшего соперника для Усика после срыва боя с Фьюри
12:00
OPINION
Сергей Фурса
Почему активизировались ольгинские боты?
11:48
Порошенко рассказал, какие санкции стали особенно болезненными для Путина
11:21
Обновлено
За сутки Россия убила 2 мирных жителей Донетчины
11:20
Курс валют на 25 марта: сколько стоят евро и доллар в банках
11:10
В Японии российским и китайским ученым запретили участвовать в исследованиях космических технологий
10:42
В госдуме РФ придумали, как "спасти" Путина от преследования суда в Гааге
10:42
Российские военные продолжают вывозить из Мариупольского района украденное украинское зерно
10:23
ЧВК Вагнер
Пригожин подтвердил, что Путин помиловал 5 тыс. заключенных, воевавших против Украины
10:13
Эксклюзив
Бахмут и окрестности находятся под надежной обороной ВСУ, - заместитель командира Кудряшов
10:00
OPINION
Отношение социальных сетей к украинскому контенту очень напоминает сталинский взгляд
09:47
Зеленский заявил, что до сих пор не получил ответа на предложение встретиться с Си Цзиньпином
09:22
ВСУ за сутки уничтожили 720 российских военных и 11 бронемашин
09:07
Британская разведка объяснила, почему попытки РФ взять Бахмут зашли в тупик
08:46
Умер соучредитель технологического гиганта Intel Гордон Мур
08:42
Российская армия за сутки 67 раз атаковала Херсонщину: есть погибшие и раненые
08:23
Си Цзиньпин отказался от телефонного разговора с Байденом, - Reuters
08:08
OPINION
Имитация и громкие заявления доминируют в нашей государственной политике
07:29
Анонс
Отбор на Евро-2024: расписание всех матчей 25 марта
07:19
Шотландия планирует до конца марта переселить украинских беженцев из одного из круизных лайнеров в дома в городе
07:07
В Украине в ночь на 26 марта состоится переход на летнее время
06:54
Украинские военные за сутки уничтожили российский вертолет Ми-24 и 6 БпЛА разных типов, - Генштаб
06:33
G7
G7 договорилась об отсрочке долга Украины в течение действия программы МВФ
06:32
Отбор на Евро-2024: результаты всех матчей 24 марта
05:59
Тимоти Снайдер встретился с военным, читавшим его книгу в окопе
05:32
Кремль готовит россиян к потере инициативы армии РФ и началу контрнаступления ВСУ, - ISW
05:03
Иранские дроны атаковали базу США в Сирии, есть жертвы – Пентагон нанес ответный удар
04:35
Австрия готова выполнить решение МКС и арестовать Путина, - минюст
04:08
У основателя Facebook и Meta Цукерберга родился третий ребенок
03:40
В Конгрессе США прошли слушания по запрету TikTok
03:11
Гауляйтер Крыма Аксенов создал собственную ЧВК, которой руководит соратник Пригожина
02:44
Facebook Instagram
В США детям и подросткам запретили пользоваться соцсетями ночью
02:17
Ордер на арест Путина начнет "большое закулисное дипломатическое сражение", - Дмитрий Кулеба
01:49
Испания дополнительно предоставит Украине почти €15 млн на укрепление продовольственной безопасности
01:21
Сенаторы призывают Байдена предоставить суду доказательства военных преступлений РФ
01:04
Правительство определило лауреатов премии имени Максима Рыльского за 2022 год
00:53
После ордера на арест Путина РФ дала сигнал о возможном возвращении детей на системной основе, - Лубинец
00:47
По предварительным данным, все участники проукраинской коалиции прошли в антикоррупционный совет при Минобороны
00:26
Джо Байден
Байден убежден, что Китай пока не предоставлял летальное вооружение России.
00:08
Эксклюзив
Во временно оккупированном Северодонецке ухудшается санитарная ситуация, размножаются грызуны, - глава ВГА Стрюк
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV