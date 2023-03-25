В ЕС указали на сложность конфискации российских активов

Об этом заявил глава оперативной группы ЕС Андерс Анлид, передает издание Euractiv .

По его словам, "нет ничего простого", когда дело доходит до поиска огромных сумм, которые должны быть направлены на восстановление Украины. В то же время шведский дипломат отметил, что Европа планирует быть "новаторской".

"Эта сложная задача – найти приемлемые правовые средства", - отметил он.

Также добавляется, что многие российские граждане, ставшие объектом санкций, обжаловали их в суде. Отмечается, что по одному резонансному делу Общий суд ЕС в начале марта выдал временное постановление о прекращении действия части санкций в отношении российского гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина. Он сын собственника и исполнительного директора производителя химической продукции "Уралхим".

По словам Анлида, это "только свидетельствует о том, что наш Европейский Союз – это союз, основывающийся на верховенстве закона".

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Отмечается, что прецеденты конфискации активов редки даже на глобальном уровне, за исключением иракских активов, захваченных Соединенными Штатами в конце Саддама Хусейна.

"Надеюсь, мы сможем добиться результатов во время заканчивающегося в июне председательства Швеции в ЕС. Но это сложные вопросы. Будут краткосрочные и долгосрочные аспекты того, что мы делаем", - сказал он.

Как пишет издание, Анлид, генеральный директор Национальной торговой палаты Швеции, имеет опыт в этой области. Ранее он работал над пакетом санкций, введенных против Москвы после оккупации Крыма в 2014 году.

Юристы различают частные активы, замороженные западными правительствами – например, яхта российского олигарха, – и государственную собственность, таких как валютные резервы российского центрального банка.

Государственные активы обычно больше и их легче конфисковать на законных основаниях. По данным ЕС, только российские валютные резервы составляют около $300 миллиардов.

Также сообщается, что в случае частных активов юридические гарантии означают, что западные государства могут навсегда конфисковать их только в очень ограниченных обстоятельствах, обычно, когда можно доказать, что они являются доходами от преступлений.

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По словам Анлида, одним из вариантов было бы "не конфисковать активы навсегда, а конфисковать только доход или проценты на капитал".

Тем временем оперативная группа ЕС все еще пытается идентифицировать российские активы и надеется достичь этого прогресса к маю.

"О каких активах мы говорим и где они? Эта картина еще не столь ясна, как должно быть", - сказал Анлид.

Добавляется также, что частные активы часто защищаются фиктивными компаниями, что затрудняет их конфискацию. Но, несмотря на трудности, сказал Анлид, это "естественно, что этот агрессор должен заплатить и компенсировать происходящее жестокое уничтожение Украины".