Об этом сообщает Bild со ссылкой на слова еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоганссон.

Отмечается, что количество приезжающих в ЕС украинцев сейчас примерно такое же, как и тех, кто въезжает в Украину из стран Евросоюза.

По данным Еврокомиссии, ежедневно из ЕС в Украину выезжают от 35 000 до 40 000 человек.

Кроме того, еврокомиссар подчеркнула, что это не количество граждан Украины, которые возвращаются домой. Часть путешественников являются жителями приграничных регионов.

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