В ЕС стабилизировалось количество украинских беженцев, - еврокомиссар
По информации Еврокомиссии, количество украинских беженцев на территории Евросоюза сохраняется на постоянном уровне
Об этом сообщает Bild со ссылкой на слова еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоганссон.
Отмечается, что количество приезжающих в ЕС украинцев сейчас примерно такое же, как и тех, кто въезжает в Украину из стран Евросоюза.
По данным Еврокомиссии, ежедневно из ЕС в Украину выезжают от 35 000 до 40 000 человек.
Кроме того, еврокомиссар подчеркнула, что это не количество граждан Украины, которые возвращаются домой. Часть путешественников являются жителями приграничных регионов.
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