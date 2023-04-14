В ЕС создадут рабочую группу по разработке правил конфиденциальности для ChatGPT
Европейская служба защиты конфиденциальности создает рабочую группу по разработке общих правил конфиденциальности для искусственного интеллекта, в частности для ChatGPT
Об этом информирует Reuters .
Отмечают, что эксперты, правительство США и ряд других европейских правительств выразили обеспокоенность по поводу быстрого внедрения ChatGPT и других ИИ. Так члены Европейской службы защиты конфиденциальности обсудили недавние меры, выжившие в отношении ChatGPT итальянский орган по защите данных.
"Европейская служба защиты конфиденциальности решила создать специальную рабочую группу для содействия сотрудничеству и обмену информацией о возможных принудительных действиях, проводимых органами по защите данных", - пишет издание.
Отмечают, что страны ЕС не планируют наказывать или влиять на компании OpenAI. В то же время участники организации стремятся согласовать свои политические позиции относительно ChatGPT.
- Итальянская служба защиты данных запретила доступ к чат-боту OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT, ссылаясь на вероятные нарушения конфиденциальности.
- В Китае запретили пользование чат-ботом с искусственным интеллектом Chat-GPT, а регуляторам приказали не предлагать его услуги, учитывая нецензурированные ответы на вопросы пользователей.
- Впоследствии в Вашингтоне начали исследовать возможные меры по регулированию систем искусственного интеллекта (ШИ), таких как ChatGPT, поскольку возникают вопросы его влияния на национальную безопасность и образование.
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