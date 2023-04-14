В ЕС создадут рабочую группу по разработке правил конфиденциальности для ChatGPT

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что эксперты, правительство США и ряд других европейских правительств выразили обеспокоенность по поводу быстрого внедрения ChatGPT и других ИИ. Так члены Европейской службы защиты конфиденциальности обсудили недавние меры, выжившие в отношении ChatGPT итальянский орган по защите данных.

"Европейская служба защиты конфиденциальности решила создать специальную рабочую группу для содействия сотрудничеству и обмену информацией о возможных принудительных действиях, проводимых органами по защите данных", - пишет издание.

Отмечают, что страны ЕС не планируют наказывать или влиять на компании OpenAI. В то же время участники организации стремятся согласовать свои политические позиции относительно ChatGPT.