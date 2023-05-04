В ЕС сообщили подробности распределения средств на поддержку 5 государств в обмен на снятие импортных ограничений по Украине
Европейская комиссия в среду детализировала предложение финансовой поддержки пяти государств ЕС в обмен на снятие односторонних импортных ограничений на сельскохозяйственные товары из Украины
Об этом говорится в сообщении генерального директората Еврокомиссии по развитию сельского хозяйства.
Поддержка, как и ожидалось, предполагает выделение из сельскохозяйственного резерва ЕС 100 миллионов евро в поддержку фермеров, производящих зерновые и масличные культуры в пяти странах-членах ЕС.
Среди прочего Еврокомиссия предлагает выделить Болгарии 9,77 миллиона евро, Венгрии – 15,93 миллиона евро, Польше – 39,33 миллиона евро, Румынии – 29,73 миллиона евро и Словакии – 5,24 миллиона евро.
Страны могут дополнить сумму национальными средствами максимум на 200%, в результате чего общая финансовая помощь пострадавшим фермерам составит 300 миллионов евро. Выплаты, как предполагается, будут произведены до 30 сентября.
"Поддержка поможет граничащим с Украиной странам-членам частично компенсировать проблемы, связанные с логистическими препятствиями, возникающими вследствие импорта определенных агропродовольственных товаров из Украины", – отмечает Еврокомиссия.
Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязуются отменить односторонние меры по запрету импорта пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, а также любых других продуктов, поступающих из Украины.
Ожидается, что пакет поддержки пять государств ЕС одобрят на следующем заседании специального комитета по совместной организации сельскохозяйственных рынков, после чего решение обнародуют в Официальном журнале Евросоюза, и оно вступит в силу на следующий день после публикации.
- Напомним, во вторник 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, обвинявших украинский импорт в обвале местных цен. Таким образом, Еврокомиссия заменила односторонние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.
- Польша в этот же день упразднила собственное постановление о запрете импорта ряда сельскохозяйственных товаров из Украины после компромиссного решения Европейской комиссии.
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