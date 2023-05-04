Об этом говорится в сообщении генерального директората Еврокомиссии по развитию сельского хозяйства.

Поддержка, как и ожидалось, предполагает выделение из сельскохозяйственного резерва ЕС 100 миллионов евро в поддержку фермеров, производящих зерновые и масличные культуры в пяти странах-членах ЕС.

Среди прочего Еврокомиссия предлагает выделить Болгарии 9,77 миллиона евро, Венгрии – 15,93 миллиона евро, Польше – 39,33 миллиона евро, Румынии – 29,73 миллиона евро и Словакии – 5,24 миллиона евро.

Страны могут дополнить сумму национальными средствами максимум на 200%, в результате чего общая финансовая помощь пострадавшим фермерам составит 300 миллионов евро. Выплаты, как предполагается, будут произведены до 30 сентября.

"Поддержка поможет граничащим с Украиной странам-членам частично компенсировать проблемы, связанные с логистическими препятствиями, возникающими вследствие импорта определенных агропродовольственных товаров из Украины", – отмечает Еврокомиссия.

Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязуются отменить односторонние меры по запрету импорта пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, а также любых других продуктов, поступающих из Украины.

Ожидается, что пакет поддержки пять государств ЕС одобрят на следующем заседании специального комитета по совместной организации сельскохозяйственных рынков, после чего решение обнародуют в Официальном журнале Евросоюза, и оно вступит в силу на следующий день после публикации.