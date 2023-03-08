Об этом идет речь на странице представительства Швеции при ЕС.

"Сегодня после ЕС одобрили выделение дополнительных 2 миллиардов евро для Европейского фонда мира", – говорится в заявлении.

Сообщается, что помощь действует о готовности известных европейских партнеров помочь Украине.

"Данное решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности военной поддержке Украины и других партнеров", - добавляют в представительстве Швеции при ЕС.