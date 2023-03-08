В ЕС согласовали выделение €2 млрд фонду мира, из которого финансируют военные поставки Украине
Послы стран Европейского Союза согласовали выделить два миллиарда евро фонду мира, из которого финансируются военные поставки для Украины
Об этом идет речь на странице представительства Швеции при ЕС.
"Сегодня после ЕС одобрили выделение дополнительных 2 миллиардов евро для Европейского фонда мира", – говорится в заявлении.
Сообщается, что помощь действует о готовности известных европейских партнеров помочь Украине.
"Данное решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности военной поддержке Украины и других партнеров", - добавляют в представительстве Швеции при ЕС.
- Напомним, Европейский Союз 23 январяодобрил седьмой транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, направляемого на военную помощь Украине. Таким образом, общий объем военной помощи Украине, выделенной с помощью этого инструмента, вырос до 3,6 млрд евро.
- Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве.
- По состоянию на 1 февраля ЕС предоставил Украине военную помощь на сумму почти в 12 млрд евро – как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.
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