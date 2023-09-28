В ЕС согласовали реформу предоставления убежища беженцам, - СМИ
Большинство министров иностранных дел стран ЕС договорились о проведении реформы предоставления убежища на территории Евросоюза
Об этом пишет Bild.
В частности, это предложение поддержала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Без согласия германских властей достичь квалифицированного большинства было бы невозможно. Предложение было отвергнуто только Польшей и Венгрией, которые в принципе не готовы принимать у себя беженцев.
Новые правила для беженцев, собирающихся принять в Евросоюзе, призваны резко сократить приток нелегальных мигрантов.
Беженцев будут отсеивать на внешних границах ЕС: нелегалы из стран, граждане которых реже 20% случаев получают право остаться в ЕС, будут интернированы в специальные лагеря. В случае отказа для них предусмотрена процедура оперативной депортации — при этом они не будут считаться въехавшими на территорию ЕС.
Такой же порядок будет предусмотрен для граждан государств, принадлежащих к категории безопасных — у них, с точки зрения власти ЕС, соблюдаются права человека. К таким странам скорее всего отнесут, например, Марокко, Тунис, Алжир, Турцию, Боснию и Герцеговину, Сербию, а также Молдову и Грузию.
Мигранты, которые прибудут в ЕС транзитом через так называемые безопасные государства, будут лишены возможности подать ходатайство об убежище — их отправят обратно в страну, из которой они приехали.
Срок содержания в лагерях, в которых перемещение беженцев ограничено, не должно превышать шести месяцев.
- В то же время 28 сентября Совет Европейского Союза продлил срок действия механизма временной защиты для украинцев, спасающихся от войны, до марта 2025 года.
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